FMMI an Gewerkschaften: Streiks bedeuten Stillstand, wir brauchen Lösungen!

PRO-GE und GPA-djp setzen auf Drohungen und Unwahrheiten statt Argumente

Wien (OTS) - Obwohl die Maschinenbauer den Gewerkschaftern mit ihrem Angebot in vielen Punkten entgegen gekommen sind, endete die 4. KV-Runde nach zwölf Stunden mit Streikankündigungen und neuerlichen Unwahrheiten seitens der Gewerkschaften. Der vorgeschobene Anlass:

Die Zeitkonto-Lösung, welche die Gewerkschafter mit dem FMMI allein nicht verhandeln wollen und heute erneut bewusst falsch darstellen. Was dahinter steckt: Die frühere Sechser-Verhandlungsgemeinschaft soll mit aller Macht wieder erzwungen werden - mit dem Druckmittel Streik.

Das FMMI-Verhandlungsteam hat den klaren Auftrag der Branche, mit den Gewerkschaften gemeinsam ein vernünftiges Modell für ein Zeitkonto auszuverhandeln. Die Maschinenbauer brauchen dringend Lösungen für die Betriebe. Es geht darum, mit einem intelligenten Zeitkonto mehr Spielraum zu bekommen, um Mitarbeiter trotz Auftragsschwankungen und Konjunktureinbrüchen möglichst lang ohne Entgelteinbußen zu beschäftigen.

Dazu FMMI-Obmann Christian Knill: "Die Rechnung ist einfach: Das Zeitkonto wird aufgebaut, wenn Arbeit da ist, und abgebaut, wenn sie ausbleibt. Das bringt sowohl den Betrieben als auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr Sicherheit. Statt Angst um den Arbeitsplatz und Lohneinbußen bei Kurzarbeit bedeuten dann Flauten für die Belegschaft mehr Freizeit. Für alles, was bei guter Auftragslage über die laut Arbeitszeitgesetz täglich mögliche Normalarbeitszeit von neun Stunden am Tag oder 45 Stunden pro Woche hinausgeht, fallen wie gehabt Überstundenzuschläge an."

Knill verwehrt sich gegen die Vorwürfe der Gewerkschaften, mit welchen diese den Boden für die nun angekündigten Streiks bereiten wollen. "Alle Fakten sprechen für unsere Lösung. Wir haben Verantwortung für 120.000 Menschen - die nehmen wir ernst. Und ich bin überzeugt, dass wir ihnen unser Modell auch erklären können. Falls wir das überhaupt müssen - denn die kennen unsere Rahmenbedingungen ja sehr gut."

Streiks sind ein Druckmittel, das vor allem eines leistet:

Menschen zu verunsichern, gegeneinander aufzuhetzen und Betriebe finanziell zu schwächen, die ohnehin schon genug damit zu tun haben, sich in einem extrem schwierigen Umfeld zu behaupten und sichere Arbeitsplätze zu bieten. "Wenn die Gewerkschaften glauben, dass sie ihren Mitgliedern damit einen Dienst erweisen, können wir sie nicht vom Streik abhalten. Die Betriebe müssen aber einen sehr hohen Preis dafür zahlen. Dabei geht es in Wahrheit nicht um die Interessen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern nur um den Machtanspruch der Gewerkschaften. Diese wollen unsere Branche mit aller Macht in die alte Verhandlungsgemeinschaft zwingen, in der unsere Rahmenbedingungen jahrzehntelang ignoriert wurden und den Betrieben mit schlechten KV-Lösungen großer Schaden zugefügt wurde. Aber die Gewerkschaften müssen akzeptieren, dass die Metallerrunde längst Geschichte ist", so Knill.

Der Fachverband der MASCHINEN & METALLWAREN Industrie ist die gesamtösterreichische Vertretung aller Unternehmen aus den Industriezweigen Maschinenbau, Anlagenbau, Stahlbau und Metallwaren, die im Jahr 2012 gemeinsam einen Produktionswert von 34,6 Milliarden Euro erwirtschafteten. Die mittelständisch strukturierte Branche stellt mit über 1.200 Unternehmen und rund 120.000 Beschäftigten das Rückgrat der industriellen Beschäftigung in Österreich dar. Oberstes Ziel des Fachverbandes ist die Mitwirkung an der Gestaltung von maßgeblichen rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, um den erfolgreichen Fortbestand der Unternehmen der Maschinen- und Metallwarenbranche im internationalen Wettbewerb und Arbeitsplätze zu sichern.

