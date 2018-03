Kadenbach: Aktive Klimapolitik statt Klimaflüchtlinge

SPÖ-Europaabgeordnete: "Resolution des EU-Parlaments soll Ansporn für die Verhandler der UN-Klimakonferenz von Warschau im November sein"

Wien (OTS/SK) - Das Europäische Parlament in Straßburg hat heute in seiner Entschließung zur Klimakonferenz von Warschau im November dieses Jahres klar für verbindliche Klimaschutzziele nach 2020 gestimmt (524 Ja-Stimmen, 120 Nein, 14 Enthaltungen). Die SPÖ-Europaabgeordnete Karin Kadenbach, Mitglied im Umweltausschuss, sagt am Mittwoch gegenüber dem SPÖ-Pressedienst: "Im November muss es in Warschau endlich gelingen, dass sich die 192 Staaten der Erde auf Klimaschutzregeln einigen. Wir haben nur eine Welt und alle seriösen wissenschaftlichen Belege machen deutlich, dass wir jetzt aktiv handeln müssen, damit auch unsere Kinder und Enkel noch eine lebenswerte Natur vorfinden. Auch das Phänomen der Klimaflüchtlinge wird massiv zunehmen, wenn wir nicht gegensteuern." ****

Das EU-Parlament ist nach der heutigen Abstimmung mehrheitlich der Auffassung, dass das derzeitige Stückwerk verbindlicher und unverbindlicher Regelungen im Rahmen der UN-Klimakonvention und dem Kyoto-Protokoll durch das Übereinkommen für die Zeit nach 2020 zu einem einzigen, umfassenden und kohärenten Regelwerk zusammengefasst werden muss, das für alle Parteien verbindlich ist. "Das EU-Parlament bekräftigte das Angebot der EU, ihre Reduktionsziele auf 30 Prozent bis 2020 zu erhöhen, leider aber nur unter der Voraussetzung, wenn andere wichtige emittierende Länder zu vergleichbaren Zielen kommen", erläutert Kadenbach. Die UN-Klimakonferenz in Warschau 2013 ist vom 11. bis 22. November 2013 als Fortsetzung der Verhandlungen zu einem Welt-Klimavertrag geplant. (Schluss) bj

