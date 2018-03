Amon: Verhandlungen über Finanztransaktionssteuer sollen forciert werden

ÖVP-SPÖ-Antrag auf Stellungnahme im EU-Hauptausschuss

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die Frage der Jugendbeschäftigung ist eine zentrale Herausforderung für die Nationalstaaten und die EU, zumal diese im Hinblick auf die gesamteuropäische Entwicklung bedeutend ist. Obwohl das entsprechende EU-Budget in Höhe von sechs Milliarden Euro im Grunde nur ein "Tropfen auf den heißen Stein" sein könne, ist es dennoch richtig und wichtig, diese Mittel bereitzustellen und auch best practice-Modelle zu transportieren, wie Österreich dies mit der dualen Ausbildung mache. Das sagte heute, Mittwoch, der außenpolitische Sprecher der ÖVP Abg. Werner Amon MBA anlässlich der Sitzung des EU-Hauptausschusses des Nationalrats, der sich mit dem EU-Rat befasst.

Wichtig sei es, an die "Wurzeln zu gehen und darauf zu achten, dass die wirtschaftliche Grundstruktur in Ordnung ist", begrüßte Amon in diesem Zusammenhang die Assoziierungsabkommen im Rahmen der östlichen Partnerschaft sowie die erfolgreiche Donauraumstrategie und die geplante Alpenraumstrategie als "Maßnahmen, die uns letztlich auf EU-Ebene helfen werden, Wachstum zu generieren."

Wichtig seien auch jene Bereiche, mit denen sich der EU-Rat im Rahmen einer so genannten "Vergangenheitsbewältigung" beschäftige, verwies der Abgeordnete auf die Debatte über die europäische Bankenaufsicht. Vorkommnisse wie in der Vergangenheit, dass die Steuerzahler in großem Ausmaß zur Kasse gebeten werden, sollen der Vergangenheit angehören.

Deshalb hat der ÖVP-Abgeordnete heute gemeinsam mit dem SPÖ-Abgeordneten Kai Jan Krainer einen Antrag auf Stellungnahme betreffend Tagung des Europäischen Rats eingebracht. Darin wird die Bundesregierung, insbesondere der Bundeskanzler, aufgefordert, Vorschläge für eine gemeinsame Bankenaufsicht und einen europäischen Restrukturierungs- und Abwicklungsrahmen auf europäischer Ebene einzubringen und sich für gemeinsame europäische Wege zur raschen Umsetzung derselben einzusetzen. Zudem sollen die Verhandlungen über die Finanztransaktionssteuer forciert und rasch im Sinne des Vorschlags der Europäischen Kommission abgeschlossen werden. (Schluss)

