Lunacek: "EU-Gipfel muss humanitäre Kehrtwende bei EU-Flüchtlingspolitik machen"

Grüne: Lampedusa-Resolution des Europaparlaments fordert mehr für die Rettung von Flüchtlingen zu tun

Straßburg (OTS) - "Der Tod von Hunderten Menschen vor Lampedusa hat vor Augen geführt, wie unmenschlich die europäische Flüchtlings- und Migrationspolitik ist. Die EU-Staats- und RegierungschefInnen dürfen beim Gipfel, der morgen in Brüssel beginnt, nicht wieder nur die Tragödie beklagen und das Thema auf die lange Bank schieben. Die Abschottungspolitik der EU zwingt Menschen, die auf der Flucht oder auf der Suche nach einem würdigen Leben sind, sich in Lebensgefahr zu begeben. Mit den Flüchtlingen im Meer sterben die europäischen Werte. Das Europäische Parlament hat sich in seiner heutigen fraktionsübergreifenden Resolution mit breiter Mehrheit für eine humanitäre wie solidarische europäische Flüchtlings- und Asylpolitik positioniert. Wenn die europäischen Staats- und RegierungschefInnen, inklusive dem österreichischen Bundeskanzler Faymann, diese Botschaft des EU-Parlaments nicht hören, haben sie als politische Führung Europas versagt. Lampedusa muss ein Wendepunkt für Europa sein. Die Mitgliedsstaaten und Frontex müssen die Rettung von schiffbrüchigen Flüchtlingen endlich zu einer Kernaufgabe des europäischen Grenzschutzes machen. Das Parlament fordert außerdem, dass Fischer und Kapitäne, die Flüchtlinge retten, dafür nicht mehr bestraft werden, wie es derzeit noch aufgrund der Gesetzeslage in Italien passiert", erklärt Ulrike Lunacek, Vizepräsidentin und außenpolitische Sprecherin der Grünen im Europaparlament, zur heutigen Annahme der Resolution "Flüchtlingswellen im Mittelmeerraum, insbesondere die tragischen Ereignisse vor Lampedusa".

Lunacek: "Die Rettung von Flüchtlingen aus Seenot muss endlich zur Selbstverständlichkeit werden. Die Aufnahme und Versorgung der Flüchtlinge darf nicht allein die Aufgabe von den Grenzländern im Süden sein. Die Standards für Asylverfahren müssen in allen EU-Staaten umgesetzt werden und wir brauchen ein europäisches Gesetz zur legalen Einwanderung. Außerdem muss die EU endlich konkrete Schritte unternehmen, um die Lebensbedingungen der Menschen in den afrikanischen Ländern zu verbessern und den Menschen dort Perspektiven zu geben. Die europäischen Mittelmeerstaaten brauchen deutlich mehr Unterstützung bei der Aufnahme von Flüchtlingen. Und vor allem muss die EU endlich legale Zugangsmöglichkeiten schaffen, damit Flüchtlinge und Migranten die EU sicher erreichen können. Wir Grüne hätten uns dazu gerne mehr Klartext in dieser Resolution gewünscht. Das war aufgrund des Widerstands aus der EVP aber heute nicht durchzubringen."

