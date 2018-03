Vollversammlung des Seniorenrates (6) - Dr. Alfred Zupancic zum Ehrenpräsidenten ernannt

Gründungsvater des Seniorenrates erhält besondere Anerkennung

Wien (OTS) - Im Rahmend der heutigen Vollversammlung sprachen die Präsidenten Blecha und Khol dem bisherigen Geschäftsführenden Vizepräsidenten Dr. Alfred Zupancic, der aus persönlichen Gründen bedauerlicherweise aus dem Seniorenrat ausscheiden musste, in Abwesenheit besonderen Dank und Anerkennung aus.

Dr. Alfred Zupancic leitete bereits die Gründungskonferenz des Seniorenrates am 11.06.1976 in die Wege, führte seitdem die Geschäfte und erwirkte im Jahr 1994 die Schaffung des Bundesseniorenbeirates beim Bundeskanzleramt. In Folge gelang es unter seiner Leitung alle großen Seniorenorganisationen mit der Umgründung und Ausweitung des Österreichischen Seniorenrates unter einem Dach zu vereinen.

Die entsprechende Verordnung des Jahres 1994, das Statut des Seniorenrates und das Bundes-Seniorengesetz des Jahres 1998 stammten aus seiner Feder und legten den Grundstein für die gesetzliche Anerkennung des Österreichischen Seniorenrates als Sozialpartner der älteren Menschen im Jahre 2000.

In Anbetracht dieser unermesslichen Dienste für die Seniorenpolitik in Österreich wurde Dr. Alfred Zupancic als "Gründungsvater des Österreichischen Seniorenrates" - auf Vorschlag beider Präsidenten - von allen Delegierten einhellig per Akklamation zum Ehrenpräsidenten ernannt.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenrat

Mag. Wolfgang Braumandl

Tel.: 01/8923465

kontakt @ seniorenrat.at

http://www.seniorenrat.at