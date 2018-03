Bundeskanzler Faymann: Soziale Frage im Mittelpunkt

Hauptausschuss im Parlament: Ausblick auf Europäischen Rat

Wien (OTS) - "Der morgen beginnende Europäische Rat wird die soziale Frage in den Mittelpunkt stellen. Es wird darum gehen, wie man den Ausgleich des sozialen Wohlfahrtsstaates ermöglichen und die Einhaltung gemeinsamer Regeln über einen längeren Zeitraum hinweg gewährleisten kann", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Mittwoch, beim Hauptausschuss im Parlament.

Als wesentlichen Ansatz zur Milderung der bestehenden sozialen Herausforderungen nannte der Bundeskanzler abermals die Einführung des dualen Ausbildungssystems und den konsequenten Kampf gegen die Jugendarbeitslosigkeit. "Die Einführung des dualen Ausbildungssystems benötigt jedoch eine intensive Vorausplanung und einen jahrelangen Vorlauf." Österreich könne hier Europa als Vorbild dienen, so Faymann.

Bei der Umsetzung weiterer Maßnahmen existiere ein Unterschied zwischen der grundsätzlichen Empfehlung der Kommission und der Umsetzung auf nationaler Ebene. Dabei gelte es aber, den Bedürfnissen der einzelnen Mitgliedsstaaten Rechnung zu tragen. "Die Frage zu den Kommissionsempfehlungen ist: Wie verbindlich sollen die nationalen Parlamente diese Empfehlungen diskutieren?", so der Bundeskanzler. Im Hinblick auf die diskutierte Schaffung eines gemeinsamen Budgets der Euroländer stellt Faymann fest: "Bei dem derzeit existierenden vagen Modell kann ich keinen direkten Vorteil für Österreich erkennen."

Auch die Umsetzung der Bankenunion steht auf der Agenda: "In diesem Bereich wollen wir eine gemeinsame Aufsicht. Derzeit stellt sich die Frage nach dem Zeitplan der Umsetzung. In diesem Bereich wird einiges an aufschlussreichen Zwischenberichten zu erwarten sein", so Faymann.

Gegen Ende der Debatte verwies der Bundeskanzler noch darauf, dass Österreich pro Million Einwohner rund 2.100 Flüchtlinge aufgenommen habe: "Unser Land liegt damit an fünfter Stelle innerhalb der Europäischen Union. Ich erachte es zum jetzigen Zeitpunkt als wichtig, dass die Europäische Kommission Italien bei der Flüchtlingsproblematik unterstützt. Was die gesamte EU betrifft, ist es im Zuge eines mittelfristigen Prozesses wichtig, dass nun ein entsprechendes Bewusstsein geschaffen wird."

