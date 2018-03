Vollversammlung des Seniorenrates (5) - Leitantrag einstimmig angenommen

Aktuelle Forderungen zu den Themen Pensionen, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Pflege und Betreuung sowie Steuerrecht beschlossen

Wien (OTS) - Der heutigen Vollversammlung des Seniorenrates wurde zur Beschlussfassung ein Leitantrag vorgelegt, der einhellig von allen großen österreichischen Seniorenorganisationen unterstützt wurde.

Darin enthalten sind aktuelle Forderungen zu den Themen Pensionen, Arbeitsmarkt, Gesundheit, Pflege und Betreuung sowie Steuerrecht, die umgehend in die laufenden Regierungsverhandlungen eingebracht werden.

Den Forderungen vorangestellt ist das Hauptziel der Sicherstellung einer vollständigen und gleichberechtigten Teilhabe der älteren Menschen am gesellschaftlichen, politischen und wirtschaftlichen Leben in Österreich.

Pensionen

Die Wertsicherung der Pensionen ist die Grundlage des Vertrauens auch künftiger Generationen in unser hochwertiges Pensionssystem. Dieses hat sich seit vielen Jahrzehnten bewährt und stellt bewiesenermaßen die sicherste Form der Alterssicherung auch der heute Jungen dar. Pensionistinnen und Pensionisten haben in den letzten Jahrzehnten und auch in jüngster Zeit ihren angemessenen Beitrag zur Gesundung des Staatshaushalts geleistet.

Von der kommenden Bundesregierung erwartet der Seniorenrat die Werterhaltung der Pensionen und Maßnahmen zur Armutsbekämpfung, die über Ausgleichszulagen-Erhöhungen hinausreichen.

Weitere Forderungen im Bereich Pensionen sind:

Die derzeitige bis zu 23 Monate währende Wartezeit bis zur ersten Pensionsanpassung ist zu streichen und durch eine Aliquotierung zu ersetzen,

Kindererziehungszeiten sind besser zu bewerten. Dazu gehört auch die Anrechnung von Kindererziehungszeiten mit vollen 4 Jahren für jedes Kind, die sich bei deckenden Zeiten mit einer höheren Beitragsgrundlage auswirken,

Zusätzlich sind Kindererziehungszeiten bei der Pensionsberechnung gleichwertig zu Zeiten der Erwerbstätigkeit auch rückwirkend zu berücksichtigen, dies auch für Frauen, die vor dem 1.1.1955 geboren sind und wenn ihre Kinder vor 2005 geboren sind,

Wegfall der Zuverdienstgrenzen bei den gesetzlichen Pensionen und damit Gleichstellung mit den Regelungen für die Ruhegenüsse bei den Beamten, wenn Missbrauch durch Einführung eines Bonus-Malus-Systems ausgeschaltet wird,

Zwangspensionierungen sind zu unterbinden.

Arbeitsmarkt

Beschäftigung und aktive Arbeitsmarktpolitik sind Voraussetzungen der langfristigen Finanzierung der gesetzlichen Pensionsversicherung. Gefordert wird in dem Zusammenhang die Erwerbsquote älterer Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer weiter zu erhöhen und eine Beschäftigungsgarantie für Ältere zu vereinbaren, sowie:

- Altersgerechte Arbeitsplätze sind zu schaffen

- Ein Bonus/Malus-System für Arbeitgeber soll Anreize bilden, ältere Arbeitnehmer zusätzlich einzustellen bzw. bis zum Pensionsantritt in Beschäftigung zu halten.

- Jene Leistungsbereiten, die über den gesetzlichen Pensionsanspruch hinaus länger arbeiten, sollen mit einem 12-prozentigen Pensionszuschlag für jedes länger gearbeitetes Jahr belohnt werden.

Gesundheit

Gesundheitsförderung und Prävention sind ein wesentlicher Beitrag in Richtung eines längeren Erwerbslebens und gesund Älterwerdens. Als Vorbereitung auf den neuen Lebensabschnitt und Erlernen von Fähigkeiten für den Erhalt der Selbständigkeit wird die Schaffung von Orientierungskursen zum Pensionsantritt bei allen Pensionsversicherungen vorgeschlagen.

Im Bereich der Sozialversicherung wird als Beitragszahler eine Mitwirkung der Pensionistinnen und Pensionisten mit Stimmrecht durch eine gesetzliche Regelung in den Beiräten und Landesstellenausschüssen und der Rechtsanspruch auf Rehabilitation für Pensionisten und Mitversicherte eingefordert.

Pflege und Betreuung

Die Schaffung des steuerfinanzierten Pflegefonds wird als großartige Errungenschaft gewürdigt. Nunmehr gilt es, seine langfristige Finanzierung aus Steuermitteln sicher zu stellen. Gefordert wird in diesem Bereich u.a.:

Regelmäßige Anpassung des Pflegegeldes und der Förderungen für die 24-Stunden-Betreuung an die steigenden Kosten sowie zusätzliche Sachleistungen,

Verbindlich bundesweite Rahmenbedingungen für den Pflegefonds mit Abschaffung des Regresses an Kindern in ganz Österreich, ohne Verwertung von eigener Wohnung und Eigenheim der Pflegebedürftigen,

Anhebung des Schonvermögens auf einen bundesweit einheitlichen höheren Wert,

Steuerrecht

Der Österreichische Seniorenrat fordert die grundsätzliche steuerliche Gleichbehandlung von Pensionsbeziehern und sonstigen Lohnsteuerpflichtigen bzw. Aktiven und insbesondere Steuererleichterungen für kleinere und mittlere Pensionen.

Erreicht werden soll dies durch:

Herabsetzung des Eingangssteuersatzes auf 20 Prozent und Verbreiterung der Steuerstufen sowie eine Gleichstellung der Aktiven und der Pensionisten bei der Steuerfreigrenze

Gleichbehandlung von allgemeinem Pensionistenabsetzbetrag mit dem Arbeitnehmerabsetzbetrag samt Verkehrsabsetzbetrag durch Wegfall der Einschleifregelung

Aufhebung der Einschleifregelung beim erhöhten Pensionistenabsetzbetrag (vormals AVAB)

Gleichstellung der Pensionisten mit Arbeitnehmern hinsichtlich der Negativsteuer

Anhebung und Valorisierung der pauschalierten Freibeträge (Außergewöhnliche Belastungen) wegen Behinderung bzw. Krankheitendiätverpflegung

-Anerkennung der Pflegekosten als außergewöhnliche Belastungen durch Wegfall des Selbstbehaltes

Gefordert wird weiters die Fortsetzung der Verhandlungen zur Aufhebung der rückwirkenden Besteuerung deutscher Renten für in Österreich Ansässige.

Weitere Forderungen

In den Leitantrag des Seniorenrates wurden weiters aufgenommen:

Kampf gegen Preissteigerungen

Gebührenbremse, um automatische Preissteigerungen zu verhindern

Zur weiteren Behandlung des sog. Demokratiepaketes wird die Einsetzung einer Enquetekommission durch den Nationalrat gefordert.

Die Bestimmungen zu Pensionssicherungsbeiträgen für Beamte und weitere Berufsgruppen dürfen nicht weiter aufrechterhalten werden (zumindest nicht bis zur ASVG-Höchstpension).

-Forderungskatalog zu Betriebspensionen und Pensionskassen

Auch zu den Themen Erhalt der Mobilität, Wohnen und Bild des Alters werden konkrete Forderungen aufgezählt.

Der Leitantrag der 10. Vollversammlung des Österreichischen Seniorenrates wird dieser Aussendung angeschlossen.

Rückfragen & Kontakt:

Österreichischer Seniorenrat

Mag. Wolfgang Braumandl

Tel.: 01/8923465

kontakt @ seniorenrat.at

http://www.seniorenrat.at