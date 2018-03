H.P.Martin: Untersuchung belegt unerträglichen Lobby-Einfluss

EU-Lebensmittelbehörde in Parma sorgt für neuen Skandal

Straßburg (OTS) - Eine soeben von der Nichtregierungsorganisation Corporate Europe Observatory vorgelegte Studie belegt, dass 123 von 209 Wissenschaftlern in der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) mit Sitz in Parma viel zu enge Verbindungen zu Industriekonzernen und Lobbyverbänden haben. Experten mit Interessenskonflikten sind in neun von elf Gremien der EU-Behörde dominierend. So beriet beispielsweise ein Experte für "Zusatzstoffe, Erzeugnisse und Stoffe in der Tierernährung" auch die US-amerikanische Vereinigung der Sojabohnen-Hersteller. Außerdem betrieb dieser Experte noch weitere 23 Nebentätigkeiten.

Der unabhängige EU-Abgeordnete Hans-Peter Martin aus Österreich meint dazu: " Die EU-Agentur EFSA in Parma ist schon durch vielerlei Skandale aufgefallen - von überteuerten Immobilien bis zu viel zu hohen Aufwendungen der dort Beschäftigten. Die unerträgliche Nähe zu Industrieinteressen belegt, dass diese Agentur - die ursprünglich nur unter dem Druck des damaligen italienischen Ministerpräsidenten Silvio Berlusconi in Parma angesiedelt wurde - aufgelöst werden sollte. Die Tätigkeiten könnten wesentlich effizienter von Brüssel aus erledigt werden, wo es durch die Näher zum EU-Parlament immerhin auch die Chance gäbe, den Lobby-Einfluss besser zu kontrollieren.

Entsprechende parlamentarische Anfragen an EU-Kommission und Rat sind auf dem Weg."

Hinweis: Die zum Ausdruck gebrachten Meinungen liegen in der alleinigen Verantwortung der jeweiligen Verfasser und geben nicht unbedingt den offiziellen Standpunkt des Europäischen Parlaments wieder.

