"matinee"-Doppel am Feiertagswochenende: Stolz-Porträt, Weinviertel-Doku , neue Folge "Der Geschmack Europas"

Außerdem: "Hallo wie geht's?" mit Guggi Löwinger, Kammerspiele-Making-of "Catch Me If You Can" u. v. m.

Wien (OTS) - Ein "matinee"-Doppel, das sich sehen lassen kann, steht am kommenden Feiertagswochenende auf dem ORF-Programm: Am Nationalfeiertag, Samstag, dem 26. Oktober 2013, zeigt ORF 2 im Rahmen der "ORF WIE WIR"-Woche in der von Clarissa Stalder präsentierten "matinee" ein Porträt des Komponisten Robert Stolz (9.05 Uhr) und bittet anschließend in einer neuen Ausgabe von "Hallo, wie geht's?" (10.05 Uhr) Guggi Löwinger zum Gespräch mit Dagmar Koller. Die "matinee" am Sonntag, dem 27. Oktober, um 9.05 Uhr ORF 2, moderiert von Peter Schneeberger, präsentiert die zweite Folge der neuen ORF/3sat-Reihe "Der Geschmack Europas", die Präsentator Lojze Wieser in "Die Innerschweiz" führt. Das seltene Handwerk der Perlmuttdrechslerei beleuchtet anschließend eine neue Folge der "Meisterstücke" (9.40 Uhr). Die Dokumentation "Künstlerleben im weiten Land - Heimat Weinviertel" (9.50 Uhr), eine Produktion des ORF Niederösterreich, geht dem "Phänomen" der Region als (Wahl-)Heimat zahlreicher heimischer Künstler nach. Werner Horvaths Film "Catch Me If You Can - Ein Katz-und-Maus-Musical in den Kammerspielen der Josefstadt" (10.15 Uhr) ist ein Making-of der europäische Erstaufführung des Musicalhits "Catch Me If You Can" an den Wiener Kammerspielen. Eine aktuelle Ausgabe der "Kulturtipps" (10.40 Uhr) beschließt die "matinee" am Sonntag.

Die Sendungen im Detail:

"Robert Stolz - Musiker der Versöhnung" (9.05 Uhr)

Noch heute, fast 40 Jahre nach seinem Tod, verbindet man mit Robert Stolz vor allem gefällige Melodien, die in den 50er bis 70er Jahren zum festen Bestandteil der Fernsehunterhaltung im deutschen Sprachraum gehörten. Doch wird das Bild vom "melodienseligen Altmeister" kaum dem Mann gerecht, der fast ein ganzes Jahrhundert Kulturgeschichte und neben Riesenerfolgen auch große Niederlagen erlebte. Die Dokumentation von Wolfgang Wunderlich und Thomas Voigt soll den "anderen", unbekannten Robert Stolz zeigen: Einen Mann, der zeitlebens an Angstzuständen litt, der immer wieder auf raffinierte Frauen hereinfiel und dabei ein Vermögen verlor. Einen couragierten Mann, der nach dem Anschluss Österreichs etlichen Verfolgten zur Flucht verhalf, der dennoch "als feindlicher Ausländer" in Paris interniert und dabei fast ums Leben gekommen wäre. Einen "Botschafter des Friedens", der wesentlich zur Versöhnung zwischen Juden und Deutschen beitrug. Einen Zeitzeugen, dessen kulturgeschichtliche Bedeutung als Bindeglied zwischen Johann Strauß und Udo Jürgens bis heute kaum gewürdigt wurde.

"Hallo, wie geht's? - Guggi Löwinger" (10.05 Uhr)

"Hallo, wie geht's?", das möchte Dagmar Koller diesmal von Guggi Löwinger wissen. "Klein, lebendig und fröhlich" - so beschreibt sich die Volksschauspielerin und Prinzipalin der legendären Löwingerbühne selbst - und plaudert über ihre Theaterleidenschaft und wieso zwischen ihrem Vater Paul Löwinger und ihrem kürzlich verstorbenen Mann Peter Minich eine enge Verbindung bestand.

"Der Geschmack Europas - Die Innerschweiz" (9.05 Uhr)

Nach seiner Reise in den slowenischen Karst führt Präsentator, Verleger und Gastrosoph Lojze Wieser in der jüngsten Ausgabe der ebenso poetischen wie kulturgeschichtlichen Reisereportage, gestaltet von Florian Gebauer, das Publikum in "Die Innerschweiz" und versucht deren unerwartet exotische kulinarische Eigenarten zu ergründen. Auf der Rütli-Wiese wurde die Schweizer Demokratie mit einem Friedensbund gegründet, noch heute wird in Glarus die basisdemokratische Landsgemeinde abgehalten und mit der Kalberwurst gebührend gefeiert. Die raue, karge Bergwelt hat die Menschen erfindungsreich gemacht -und hat etwa den grünen Ziger, einen würzigen Käse mit Bockshornklee, hervorgebracht, das erste Markenprodukt der Welt. Der Koch und Philosoph Stefan Wiesner lässt sich von der Natur und den Traditionen inspirieren und kreiert Speisen mit Rost und Torf. Der Bet-Rufer Franz-Toni Kennel betet zu Geistern und Göttern um Schutz vor den Naturgewalten und macht auf dem Rigi-Kulm feinsten Käse. Der Wetterschmöcker Peter Sutter schmeckt das Wetter zwar nicht, weiß aber aus dem Flug der Vögel das Wetter der kommenden Monate vorherzusagen.

"Meisterstücke - Perlmuttdrechsler" (9.40 Uhr)

Die Serie "Meisterstücke" will einen Beitrag zur Renaissance österreichischer Handwerkskultur leisten. In der jüngsten Ausgabe, gestaltet von Felix Breisach, besucht das Team eine Perlmuttdrechslerei im Waldviertel. Perlmutt ist jenes farbenschillernde Naturmaterial, das die Innenseite von Perlmuscheln auskleidet wie Seide eine kostbare Schatulle. Seit bald 100 Jahren verarbeitet es die Perlmuttdrechslerei in Felling zu edlen Hemd- und Trachtenknöpfen sowie zu exquisitem Schmuck. Von fast 100 heimischen Perlmuttdrechslereien ist jene in Felling die einzig heute noch existierende.

"Künstlerleben im weiten Land - Heimat Weinviertel" (9.50 Uhr)

Das Weinviertel ist nicht nur als größtes Weinbaugebiet Österreichs bekannt, sondern auch durch Künstler, die eng mit dieser Region verbunden sind: Autoren und Opernstars, Schriftsteller und Spitzenköche, Maler und Bildhauer leben und arbeiten hier. In der Dokumentation von Karina Fiebich geht Eva Rossmann, die selbst im Weinviertel lebt, dem "Phänomen Weinviertel" auf den Grund. Die erfolgreiche Krimiautorin und Köchin hat namhafte Künstlerinnen und Künstler in deren privatem Umfeld besucht und gefragt, was diesen Landstrich im Nordosten Niederösterreichs so besonders macht - und wie sich seine Atmosphäre auf das künstlerische Schaffen auswirkt. Herausgekommen sind sehr persönliche Gespräche, garniert mit überraschenden Lesungen, mit Kunstwerken - und mit Werken, die gerne Kunst wären. Das Autorenpaar Silke Hassler und Peter Turrini erzählt ebenso über Arbeit und Privatleben im Weinviertel wie der Regisseur Dieter Berner und die Autorin und Schauspielerin Hilde Berger. Kammersängerin Renate Holm wiederum erklärt, warum sie das Weinviertel ihrer Heimat Berlin vorzieht und warum sie hier in ihrer Mühle Konzertstunden abhält.

"Catch Me If You Can - Ein Katz-und-Maus-Musical in den Kammerspielen der Josefstadt" (10.15 Uhr)

Vom Broadway direkt nach Wien - am 24. Oktober findet in den frisch renovierten "Kammerspielen der Josefstadt" die europäische Erstaufführung des Musicalhits "Catch Me If You Can" statt. Das Stück basiert - wie schon der gleichnamige Kinofilm von Steven Spielberg aus dem Jahre 2002 mit Leonardo DiCaprio und Tom Hanks in den Hauptrollen - auf einer wahren Begebenheit. Erzählt wird die True Story des Amerikaners Frank Abagnale, jenes 16-jährigen Scheckfälschers und Hochstaplers, der sich in den 60ern mittels Scheinidentitäten erfolgreich durchs Leben schwindelte, bis ihn das FBI schließlich schnappte. In Werner Horvaths Making-of der Kammerspiele-Produktion, die Werner Sobotka in Szene setzt, kommt neben dem Wiener Produktionsteam auch der echte Frank W. Abagnale zu Wort - der Schwindler mit den erstaunlichen Fähigkeiten.

"Kulturtipps" (10.40 Uhr)

Die aktuellen "Kulturtipps" berichten wir diesmal unter anderem über den britischen Jazzsaxofonisten Andrew Roachford, sein neues Album und sein Konzert Anfang November in Wien; weiters zeigt die Sendung einen Ausblick auf die Inszenierung von Richard Wagners "Rheingold" am Landestheater Linz und verführt zu einem Reisetrip nach Prag.

Die "matinee" ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

