Klicka eröffnet Jubiläumskonzert "20 Jahre Faszination Blasmusik"

Wien (OTS) - Die Dritte Präsidentin des Wiener Landtags Marianne Klicka eröffnete vergangenen Samstag das Jubiläumskonzert "20 Jahre Faszination Blasmusik" gemeinsam mit dem Präsidenten des Wiener Blasmusikverbandes Wolfgang Findl und Franz Schuller von der MA 7 -Kultur. "Mehr als 100.000 aktive Musikerinnen und Musiker, über 2100 Kapellen und 800 Jugendorchester begeistern mit ihren Konzerten jedes Jahr in ganz Österreich das Publikum. 20 Jahre Faszination Blasmusik ist der Beweis dafür, dass die Bewahrung des kulturellen Erbes, aber auch die Weiterentwicklung der zahlreichen Mitgliedsvereine und dadurch wieder die Motivation und Förderung von jungen Menschen erfolgreich eingesetzt wird. Dabei steht die Freude am gemeinsamen Musizieren im Vordergrund. Faszination Blasmusik wird von der MA 7 und Basis.Kultur.Wien. gefördert und ist durch die Jahre hindurch zum fixen Bestandteil der kulturellen Aktivitäten Wiens geworden. Die Idee dazu kam von Wolfgang Findl im Jahr 1994. Die damalige Kulturstadträtin Ursula Pasterk begeisterte sich dafür und rief damit die Faszination Blasmusik ins Leben", sagte Klicka in ihrer Eröffnungsrede.

Wiener Blasmusikverband als Dachorganisation aller Wiener Blasorchester

Der Wiener Blasmusikverband wurde 1960 als "Bund der Wiener Blasmusikkapellen" mit dem Zweck gegründet, die Zusammenarbeit der Blasmusikkapellen und Bläservereinigungen im Bundesland Wien zu organisieren sowie Blas- und Bläsermusik aller Stilrichtungen und Besetzungen unter besonderer Berücksichtigung der österreichischen und der Wiener Blasmusikkultur bei gleichzeitiger qualitätsbewusster Beachtung der internationalen Literatur für Blasorchester, Blaskapellen und Ensembles zu pflegen.

Der Verband sieht sich als Service- und Weiterbildungseinrichtung als Dachorganisation aller Wiener Blasorchester und ist Mitglied des Österreichischen Blasmusikverbandes und des Wiener Volksbildungswerkes / Basis.Kultur.Wien. Besonders hervorzuheben ist auch die sehr enge Zusammenarbeit mit der Kulturabteilung der Stadt Wien - MA 7.

Bereits zum achten Mal fand heuer in Salzburg in der Felsenreitschule das Sonderkonzert der Wiener Philharmoniker mit jungen Blasmusiktalenten in Kooperation mit den Salzburger Festspielen und dem Salzburger Blasmusikverband statt.

Unterstützt wurde das Konzert vom Land Salzburg, von Basis.Kultur.Wien. sowie dem Wiener und Burgenländischen Blasmusikverband.

