Pirker: Kriterium für Flüchtlingsaufnahme muss Schutzbedürftigkeit bleiben

EU-Parlament beschließt Resolution zum Umgang mit Flüchtlingen / "Aufteilungsschlüssel" nur für Syrienflüchtlinge

Straßburg, 23. Oktober 2013 (OTS) Das Europäische Parlament hat heute eine Resolution verabschiedet, in der es bestätigt, dass das Erstkontaktland verantwortlich bleibt für die Abwicklung von Asylverfahren. "Es stimmt ganz einfach nicht, dass die Mitgliedstaaten im Süden Europas die ganze Last tragen", so Hubert Pirker, Innensprecher der ÖVP im EU-Parlament, und verweist auf die aktuelle Statistik zu Asylanträgen pro Kopf der Bevölkerung in den einzelnen EU-Staaten. "Dabei liegt Schweden an der Spitze, gefolgt von Ungarn, Malta und Österreich. Griechenland und Italien hingegen liegen an 13. und 17. Stelle", so Pirker. ****

Der ÖVP-Abgeordnete erinnert, dass Asylanträge "immer aufgrund der individuellen Prüfung des konkreten Falls" zu entscheiden sind. "Kriterium für die Flüchtlingsaufnahme muss die Schutzbedürftigkeit bleiben. Die einzige Frage ist, ob der Asylsuchende verfolgt ist oder um sein Leben fürchten muss. Aufnahmequoten kann es dabei keine geben", betont Pirker. Die Frage, ob sich die EU-Mitgliedsländer im Fall von Kriegsflüchtlingen aus Syrien auf einen Aufteilungsschlüssel einigen, sei getrennt zu beantworten: "In erster Linie ist die Hilfe vor Ort notwendig. Darüber hinaus wird man über die zeitlich begrenzte Aufnahme von Kriegsflüchtlingen in den Mitgliedstaaten verhandeln müssen. Hier kann man sich über einen Aufteilungsschlüssel verständigen", so der ÖVP-Europaparlamentarier.

Im Falle der afrikanischen Flüchtlinge im Mittelmeerraum fordert Pirker eine "Doppelstrategie": Es sollten sowohl die Schlepper, die die Überfahrt über das Mittelmeer organisieren, als auch die Ursachen der Migration in den Ursprungsländern bekämpft werden: "Wir müssen Migranten von der von Schleppern organisierten gefährlichen Überfahrt abhalten, damit es gar nicht so weit kommen kann wie in Lampedusa", so der ÖVP-Europaabgeordnete. "Schlepper sind organisierte Kriminelle, die ihr dreckiges Geschäft mit der Hoffnung der Menschen machen und dabei den Tod in Kauf nehmen. Dagegen müssen wir hart vorgehen", betont Pirker. Für die Verbesserung der Lebenssituation in den Herkunftsländern sei eine "engagiertere Entwicklungspolitik" der internationalen Staatengemeinschaft notwendig.

