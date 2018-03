Köstinger: Österreichische Fischzucht in Zukunft stärker unterstützen

EU-Parlament stimmt für Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF)

Straßburg, 23. Oktober 2013 (OTS) "Fischzucht in Österreich muss weiterhin unterstützt und ausgebaut werden um der stetig steigenden Nachfrage begegnen zu können. Nur so können wir uns von der großen Importabhängigkeit loslösen und gleichzeitig Wachstum und Beschäftigung in diesem Bereich vorantreiben", so Elisabeth Köstinger, Agrar- und Fischereisprecherin der ÖVP im EU-Parlament. Das Europaparlament stimmte heute über den Europäischen Meeres- und Fischereifonds (EMFF) ab. Auf Betreiben mehrerer Abgeordneter,

unter der Federführung von Elisabeth Köstinger, konnte der Bereich für Fischzucht erweitert werden - Österreich profitiert direkt davon. ****

Für Österreich, als Fisch-Produzent ohne Meerzugang liegen Wachstumsmöglichkeiten vor allem in der heimischen Fischzucht, den sogenannten Aquakulturen. Pro Jahr werden in Österreich rund 3300 Tonnen Speisefisch produziert. "Ich habe mich für eine verstärkte finanzielle Förderung der heimischen Fischzucht eingesetzt. Das konnte mit der heutigen Abstimmung sichergestellt werden. Jetzt müssen sich Parlament und Rat auf die Einzelheiten einigen. Geplant sind der Ausbau und die Produktionssteigerung von Aquakulturen, insbesondere im Bereich der Forellenzucht", so Köstinger.

Der EMFF soll dazu beitragen, die Fischereipolitik in der EU nachhaltiger zu machen und neue Projekte, die neue Arbeitsplätze schaffen, zu finanzieren. Gleichzeitig wird der Verwaltungsaufwand reduziert, um den Zugang zu Finanzierung zu erleichtern. "Alle Mitgliedstaaten in der EU sind Fisch-Produzenten und Fisch-Konsumenten. Es liegt im Interesse von uns allen, eine nachhaltige und umweltfreundliche Fischereipolitik der EU zu fordern um hochwertige und gesunde Fischprodukte zu fördern", so Köstinger. Die EU importiert derzeit 65 Prozent ihres Bedarfs an Fischereiprodukten.

