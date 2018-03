Wohnsammelgaragen - SP-Püngüntzy: Ottakring steht sehr gut da

Laufend Erweiterungen des Angebots

Wien (OTS/SPW-K) - In einer Kurzreplik auf die Aussendung von FP-Hein versichert Franz Püngüntzy, der Vorsitzende der Ottakringer Verkehrskommission im Bezirk: "Das Projektpapier aus dem Kollege Hein zitiert, hat nach mittlerweile fünf Jahren schon einen Bart. Davon abgesehen laufen aktuell bereits Vorgespräche für ein weiteres Garagenprojekt. Trotzdem rufe ich dem Kollegen auch gerne die bereits bestehenden Garagenstandorte wieder ins Gedächtnis: die Volksgaragen Ludo-Hartmann-Platz, Hofferplatz und Klausgasse, die öffentliche Garage im Wilhelminenspital, die Park&Ride-U3-Endstelle, die öffentlichen Garagen Weinheimergasse, beim INTERSPAR in der Sandleitengasse und in der Herbststraße. Auch das Vergabeverfahren für die Wattgasse befindet sich kurz vor dem Abschluss. Wie Sie sehen Ottakring ist sehr gut mit Garagenplätzen ausgestattet und wir arbeiten beständig daran, dass es auch in Zukunft so bleibt."

