Pacher für Erneuerung der Arbeitszeitregelung

Acht Stunden Arbeit von Montag bis Freitag sind ein Auslaufmodell. Die Zukunft gehört dem flexiblen Arbeitszeitkonto, ist WK-Präsident Pacher überzeugt.

Klagenfurt (OTS) - In der härter werdenden Diskussion um die Arbeitszeiten zwischen Arbeitgebervertretung und Gewerkschaften meldet sich nun Kärntens Wirtschaftskammerpräsident Franz Pacher zu Wort. Es habe keinen Sinn, um den Preis der Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes an Regelungen festhalten, die von der Realität bereits überholt worden seien, mahnt Pacher: "Die Vorstellung einer Normalarbeitszeit von knapp acht Stunden von Montag bis Freitag wird der Lebenswirklichkeit nicht mehr gerecht. Ein wachsender Teil der Beschäftigten arbeitet in Teilzeit- oder Minijobs, in Projekten, auch nachts, im Schichtbetrieb oder am Wochenende. Wir müssen uns an diesen neuen Arbeitswelten orientieren und im Interesse der Betriebe, aber auch der Beschäftigten und ihrer sich wandelnden Arbeits- und Lebensentwürfe, Werthaltungen und Zeitpräferenzen flexible Arbeitszeitmodelle viel stärker als bisher entwickeln."

Pacher, der sich derzeit im Rahmen einer Wirtschaftsmission in Japan ein Bild von der dortigen wirtschaftlichen Entwicklung macht, hält die Trends bei der Arbeitszeit für unumkehrbar. Aktuelle Studien würden eindeutig belegen, dass das Modell der Normalarbeitszeit schon heute nur noch für einen eher geringen und weiter abnehmenden Teil der Beschäftigten in einem eingeschränkten Segment von Erwerbsarbeit Gültigkeit habe. Pacher: "Eine grundlegende Erneuerung der Arbeitszeitregelungen und eine tiefgreifende Reform des Begriffs der Normalarbeitszeit sind notwendig, ohne dabei die traditionelle Schutzfunktion für die Arbeitnehmer aufzugeben. Es geht uns nicht um die stärkere Belastung unserer Mitarbeiter oder um weniger Lohn, sondern um die Möglichkeit von mehr Arbeit, wenn die Aufträge da sind, und mehr Freizeit, wenn es ruhiger ist."

Das könnte laut Pacher über ein Arbeitszeit- oder Vorsorgekonto, wie es der Fachverband der Maschinen- und Metallwarenindustrie (FMMI) vorschlägt, abgewickelt werden: "Wir müssen alle den Mut aufbringen, uns der Realität einer sich wandelnden Arbeitswelt zu stellen - das gilt für Arbeitnehmer und Arbeitgeber gleichermaßen."

