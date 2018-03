ÖGB-Achitz: Industrie steht gut da - Lohnstückkosten relativ gesunken

Flexibilisierung darf nicht heißen, dass das Unternehmerrisiko auf die Beschäftigten abgewälzt wird

Wien (OTS/ÖGB) - "Gerne greife ich das Angebot der Industriellenvereinigung auf, gemeinsam Schulter an Schulter mit den Arbeitgebern für die Entlastung des Faktors Arbeit zu kämpfen", sagt Bernhard Achitz, Leitender Sekretär des ÖGB, in Richtung von IV-Generalsekretär Christoph Neumayer. "Derzeit sind nämlich die Arbeitseinkommen überproportional belastet, die großen Vermögen werden aber kaum besteuert. Niedrigere Steuern sind daher für die Kaufkraft der arbeitenden Menschen ebenso wichtig wie Lohnrunden mit ordentlichen Einkommenserhöhungen."

Neumayers Jammern über die hohen Lohnstückkosten kann Achitz nicht nachvollziehen. Laut WIFO sind zwar die Lohnstückkosten in der Warenproduktion 2012 absolut um rund drei Prozent gestiegen, doch relativ zum Durchschnitt der Handelspartner, zum Beispiel zu Deutschland, sind sie hingegen gesunken. Auch die Exporte werden heuer stärker wachsen als die Inlandsnachfrage. "Die österreichische Industrie steht also gut da und kann sich anständige Lohnerhöhungen durchaus leisten", sagt Achitz.

Flexibilisierung darf nicht immer nur auf Kosten der ArbeitnehmerInnen gehen

Das von Neumayer geforderte "Mindestmaß" an Flexibilisierung bei der Arbeitszeit ist laut Achitz längst erreicht: "Österreich hat bei den Vollzeitbeschäftigten mit 41,8 Stunden die zweithöchste wöchentliche Arbeitszeit in Europa. Es gibt Durchrechnungszeiträume, Überstundenpauschalen, All-in-Verträge, Schichtmodelle und so weiter. Die Arbeitswelt ist schon ausreichend flexibel."

Was die Industrie wirklich meint, wenn sie nach Flexibilisierung ruft, sind aber Lohnkürzungen. "Es geht manchen Unternehmern offenbar nur darum, Überstunden jederzeit anordnen zu können, aber keine Zuschläge mehr zu bezahlen. Am liebsten würden sie gleich das ganze Unternehmerrisiko auf die Beschäftigten abwälzen - aber das werden die Gewerkschaften sicher nicht zulassen."

