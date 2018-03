FPÖ-Trettenbrein: SPÖ-Gabriel als Kabeg-Vorstand unvorstellbar!

Heutige Erinnerungslücken im Seen-U-Ausschuss disqualifizieren SPÖ-Büroleiter für Funktion des Kabeg-Vorstandes

Klagenfurt (OTS) - Die heute zur Schau gestellten Erinnerungslücken des SPÖ-Büroleiters Arnold Gabriel im Seen-Untersuchungsausschuss disqualifizieren diesen für den angestrebten Posten als Kabeg-Vorstand, erklärt heute Kabeg-Aufsichtsrat, LAbg. Harald Trettenbrein.

Wenn Gabriel als damaliger Büroleiter von SPÖ-Landesrat Schantl es nicht der Mühe wert fand, sich Unterlagen mit einem Finanzvolumen von rund 45 Mio. Euro anzuschauen bzw. zu überprüfen, so sei es wohl unzulässig, eine so verantwortungsvolle Tätigkeit wie die des Kabeg-Chefs, in die Hände von Herrn Gabriel zu legen. Trettenbrein erwartet sich daher, dass LH Kaiser auf seinen Büroleiter einwirkt und dieser seine Bewerbung zurückzieht. "Das Gesundheitswesen darf nicht als parteipolitische Spielwiese missbraucht werden", schließt Trettenbrein.

