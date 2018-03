Britische Entscheidung für neues AKW bestätigt - Atomkraft ist nicht selber überlebensfähig.

Freistadt (OTS) - Die Entscheidung der britischen Regierung in England ein neues AKW zu bauen, mag als Rückschritt in Richtung Atomkraft erscheinen, zeigt aber, dass Atomenergie ohne staatliche Förderungen am Ende ist. Das Anti Atom Komitee fordert die künftige Bundesregierung und unsere EU Abgeordneten angesichts der EU Wahlen 2014 dringend auf, entschieden gegen diese Machenschaften aufzutreten.

"Die Umstände unter denen die Vereinbarung zwischen der britischen Regierung und dem französisch-chinesischem Konsortium zustande gekommen ist, ist nichts anderes als eine Bankrotterklärung der Atomlobby.

"Mit diesen Rahmenbedingungen hat sich die Atomlobby selber des Arguments von der ach so billigen Atomkraft beraubt", erklärt Manfred Doppler vom Anti Atom Komitee.

Noch schwerer als die Bürgschaft der britischen Bürger für den Großteil der Investitionssumme wiegt der zugesicherte und wertgesicherte Strompreis von fast 11 Cent pro Kilowattstunde und das auf 35 Jahre. Die Aktionäre werden die Dividenden und die Briten die Rechnung dafür präsentiert bekommen.

"Diese Wertsicherung stellt zweifelsfrei eine versteckte Förderung der Atomlobby dar und widerspricht klar dem EU Wettbewerbsrecht, denn solche "contracts of difference" sind als Starthilfe für Erneuerbare gedacht und nicht als Lebenserhaltungssystem der Atomindustrie", stellt Manfred Doppler weiter fest und ergänzt: " Auch in Tschechien gibt es exakt die gleichen Bestrebungen, den Ausbau von Temelin wettbewerbswidrig auf Kosten der Steuerzahler zu finanzieren."

Die künftige österreichische Bundesregierung und unsere Vertreter in Brüssel sind dringend aufgefordert, entschieden gegen diese Machenschaften aufzutreten.

Bis zu den EU Wahlen 2014 ist ja noch etwas Zeit.

Rückfragen & Kontakt:

DI Manfred Doppler

Tel.: +43 (0)664 45 05 015