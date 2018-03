LR Ragger: Amtswegige Überprüfung der "Vetternwirtschaft" im Verwaltungsgericht

Einzigartig, dass Präsident eigene Ehefrau als Richterin vorschlägt

Klagenfurt (OTS) - "Kärnten droht österreichweit zur Lachnummer zu werden. Denn dass der Präsident des zukünftigen Verwaltungsgerichtes seine eigene Ehefrau als Richterin vorschlägt, das hat es noch nirgendwo gegeben", kritisiert der Obmann der Kärntner FPÖ LR Mag. Christian Ragger.

Er fordert LH Dr. Peter Kaiser auf, so rasch wie möglich eine amtswegige Überprüfung der Vorgänge zu veranlassen. "Wir dürfen keine Zeit verlieren. Womöglich muss die Objektivierung ganz oder teilweise wiederholt werden. Die Landesregierung muss die zukünftigen Verwaltungsrichter bis Jahresende nominieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Kollegium mehrheitlich zustimmt, wenn die Ehefrau des Präsidenten darunter ist. Das riecht zu sehr nach Vetternwirtschaft".

Ragger deutet auch eine mögliche Änderung des erst vor kurzem beschlossenen Landesverwaltungsgerichtsgesetzes an. "Man hat es verabsäumt, gewisse Ausschließungsgründe vorzusehen. Es kann niemand gerne sehen, dass in einem kleinen überschaubaren unabhängigen Gericht Richter, die eng miteinander verwandt sind, tätig sind. Wenn nötig, sollte man dies verhindern. Ein Gericht sollte über jeden Verdacht der Vetternwirtschaft erhaben sein", stellte Ragger abschließend fest.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Büro LR Mag. Ragger, 0463-536-22401