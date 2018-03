FP-Hein: Aus für Ottakringer Garagenbauten

Stillstand trotz Parkplatznot

Wien (OTS/fpd) - Nach einem Jahr Parkpickerl sind in vielen Teilen Ottakrings Stellplätze Mangelware. Der Autofahrer zahlt also und hat trotzdem keinen Parkplatz, kritisiert der Bezirksvorsteher-Stellvertreter der FPÖ-Ottakring Christian Hein insbesondere auch, dass dafür keine Lösung in Sicht ist. Die in Ottakring um teures Steuergeld geplanten Sammelgaragen bekommen jetzt nämlich von Rot-Grün den Todesstoß.

Für die Projekte Stöberplatz, Johann-Nepomuk-Berger-Platz, Possingergasse und Lerchenfelder Gürtel kommt im Budget 2014 nicht einmal mehr der "Erinnerungshunderter" vor. Heißt im Klartext: Die Projekte sind gestorben, so Hein.

Aber nicht nur das, auch beim Projekt Tiefgarage Wattgasse, welches über eine Bürgerbefragung mit großer Mehrheit beschlossen wurde, geht nichts weiter. "Geplanter Fertigstellungstermin wäre Herbst 2013 gewesen. Baubeginn war jedoch noch keiner. Rot-Grün fühlt sich offenbar nur für Parkplatzvernichtung und Abkassieren zuständig. Was anderes bringen sie nicht auf die Reihe", schließt Hein. (Schluss) hn

