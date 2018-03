"Tom Turbo" feiert Geburtstag und neues Wissensmagazin "Genau so geht's!" startet

Zwei "okidoki"-Highlights im November in ORF eins

Wien (OTS) - "Tom Turbo" feiert Geburtstag! Seit 20 Jahren lösen Meisterdetektiv Tom Turbo und sein Boss Thomas C. Brezina knifflige Kriminalfälle im ORF. Bösewichte haben dabei keine Chance gegen das schlaue Fahrrad mit den 111 Tricks. Anlässlich von "Toms turbotollem Geburtstag" lässt der ORF Thomas C. Brezinas Kultfigur am 9. und 10. November in ORF eins hochleben. Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet eine Geburtstagsparty, bei der neben neun "Tom Turbo"-Klassikern auch jede Menge Specials, z. B. ein Blick hinter die Kulissen der Dreharbeiten, gezeigt werden. Rund um das Jubiläum stehen ab Samstag, dem 2. November, um 8.15 Uhr in ORF eins auch sieben neue Detektiv-Abenteuer auf dem Programm von "okidoki". Außerdem startet "okidoki" mit dem neuen Wissensmagazin "Genau so geht's!": Ab Samstag, dem 16. November - jeweils Samstag und Sonntag um ca. 8.45 Uhr in ORF eins - erzählen Thomas C. Brezina und Sigrid Spörk einzigartige Geschichten - spannend, skurril und überraschend. Im Fokus jeder "Genau so geht's!"-Geschichte steht die Frage "Wie geht das eigentlich?". Ziel ist der Aha-Effekt bei den Zuschauerinnen und Zuschauern. Der Bogen spannt sich von tollen Experimenten über Spannendes aus Alltag und Forschung bis hin zu erstaunlich Wissenswertem.

"20 Jahre Tom Turbo im ORF bestätigen den Erfolg und die Beliebtheit dieser Marke, die Thomas C. Brezina vor zwei Jahrzehnten erfunden und über all die Jahre mit spannenden Geschichten versorgt hat. Zusammen mit dem interaktiven Sendungskonzept, bei dem die Zuseherinnen und Zuseher selbst die Detektiv-Rolle übernehmen, mitraten und das streng geheime Codewort knacken können, ist es gelungen, eine 'Kultsendung' im ORF-Kinderprogramm zu schaffen", ist Alexandra Schlögl, Redaktionsleiterin des ORF-Kinderprogramms, überzeugt und meint weiter: "Kinder sind neugierig und wollen ständig ihr Wissen erweitern. In unserem neuen Wissenschaftsformat hinterfragen Thomas C. Brezina und Sigrid Spörk, wie und warum Dinge funktionieren, und regen mit kleinen Experimenten die Zuseherinnen und Zuseher auch zum Nachmachen an. Mit ansprechenden Bildern und einer gelungenen Grafikwelt, die alle Erklärungen verdeutlichen, wird 'Genau so geht's!' das Interesse der Kinder wecken."

20 Jahre "Tom Turbo"

407 Folgen "Tom Turbo" - das sind mehr als 10.500 Minuten (ohne Wiederholungen), und das heißt 7,5 Tage fernsehen voller Spannung und Spaß. Seit 1993 ist das schlaue Fahrrad gemeinsam mit Mastermind Thomas C. Brezina im ORF auf Spurensuche und nimmt Österreichs Juniordetektive mit auf ihre spannenden Abenteuer. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums lässt "okidoki" am Samstag, dem 9., und Sonntag, dem 10. November 2013, Tom Turbo in ORF eins hochleben. Neben neun "Tom Turbo"-Folgen ist an diesem Wochenende ein Blick hinter die Kulissen der aufregenden Dreharbeiten zu sehen. Am Samstag begrüßt Robert Steiner zu "Toms turbotollem Geburtstag" und erinnert sich gemeinsam mit Thomas C. Brezina an tolle "Tom Turbo"-Abenteuer zurück. Und am Sonntag steht eine Überraschungsparty für Tom auf dem Programm.

Thomas C. Brezina: "Ich kann es kaum glauben, dass es wirklich 20 Jahre sind. Es war immer die Herausforderung, die Zuschauerinnen und Zuschauer von Neuem zu überraschen. Jedes Jahr haben wir uns überlegt, was Neues machen zu können - sei es neue Tricks, neue Gauner oder überhaupt, welche neuen Möglichkeiten wir noch haben. Das höchste Kompliment, das wir für diese Sendung kriegen, ist, dass mich selbst Erwachsene heute fragen, wie denn Tom eigentlich funktioniert und der offensichtlich für Leute, die mit ihm aufgewachsen sind, lebendig ist." Ein weiteres Erfolgsgeheimnis sieht Thomas C. Brezina beim Stichwort Interaktion: "Jeder spricht heutzutage von interaktivem Fernsehen. Wir haben vor 20 Jahren eine Form der Interaktion gefunden mit den Fragen, die die Zuschauerinnen und Zuschauer beantworten können, die bis heute funktioniert. Diese Interaktion ist für Kinder unglaublich herausfordernd und spannend."

"Genau so geht's!"

Eine Wundertüte mit Aha-Effekt! So präsentiert sich das neue "okidoki"-Wissensformat "Genau so geht's!" ab Samstag, dem 16. November, um 8.45 Uhr in ORF eins. Im Fokus jeder "Genau so geht's!"-Geschichte steht die Frage "Wie geht das eigentlich?". Ziel ist das Aha-Erlebnis beim Zuschauer am Ende des Beitrags. Als pfiffiges Duo führen Thomas C. Brezina und Sigrid Spörk durch die Sendung. Die beiden meistern jede Herausforderung und jedes noch so knifflige Experiment. Sie sind fröhlich, frisch, sprechen eine bildhafte Sprache und empfinden die Themen ihrer Sendung als höchst spannend. Moderiert wird in einer großen Fabrikhalle, in der Thomas und Sigrid verschiedene Bereiche für ihre Experimente nutzen und von der aus sie die "Genau so geht's!"-Geschichten erzählen. Einige der Geschichten spielen sich aber auch in Thomas' und Sigrids Forscherbuch ab, in dem sie alles sammeln. "Genau so geht's!" ist ein unterhaltsames Wissensmagazin für die Kernzielgruppe der 7- bis 11-Jährigen mit moderner Bildsprache und hoher Schnittfrequenz. Das Design ist haptisch und papierhaft, Erklärgrafiken werden in 2-D-Comicstilen gezeichnet.

Thomas C. Brezina: "Es geht bei 'Genau so geht's!' darum, einen Einblick zu geben. Es geht immer um die Frage 'Wie geht etwas?'. Und das beginnt bei kleinen Sachen, wie der Suche nach dem lautesten Tier der Welt, und geht bis zu großen Sachen, ob es beispielsweise möglich ist, aus Papier eine Rüstung zu bauen. Und ja, man kann, und sie ist tatsächlich auch stabiler als die Metallrüstung. Das Motto ist, Kinder zu begeistern, weil es einfach so viel Großartiges rund um uns gibt und so viele sensationelle Sachen, die man entdecken und sehen kann, und mir persönlich ist es immer ein Anliegen, Kinder zum Staunen zu bringen." An der Seite von Thomas C. Brezina steht Sigrid Spörk, die sich von den Dreharbeiten nicht nur sehr begeistert zeigte: "Es war sehr lustig, es war ein Miteinander. Für mich war es auch sehr spannend und ich habe bei den Dreharbeiten wirklich selber sehr viel gelernt. Endlich hab ich Physik und Chemie sowie all die Experimente damit verstanden."

