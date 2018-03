ORF SPORT + mit Volleyball-Champions-League Lokomotiv Nowosibirsk - SK Posojilnica Aich/Dob und "Schule bewegt"

Am 24. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Donnerstag, dem 24. Oktober 2013, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung des Volleyball-Champions-League-Spiels Lokomotiv Nowosibirsk - SK Posojilnica Aich/Dob um 13.55 Uhr, das Schulsport-Magazin "Schule bewegt" um 20.15 Uhr, die erste Ausgabe des neuen "Tennis-Magazins" um 20.45 Uhr, die Höhepunkte vom WM-Finale 1994 Brasilien - Italien um 11.15 Uhr, von den Österreichischen Staatsmeisterschaften in Rhythmischer Gymnastik um 21.15 Uhr, von den WEC 6 Hours of Fuji um 21.55 Uhr, aus der 14. Runde der "Heute für Morgen" Ersten Liga um 22.55 Uhr und von Tag sechs bei der Crocodile Trophy um 23.10 Uhr sowie das "Funsport"-Magazin mit den coolsten Storys aus dem Fun- und Extremsport um 17.00 Uhr.

Der österreichische Meister SK Posojilnica Aich/Dob spielt in der Champions League gegen Titelverteidiger Lokomotiv Nowosibirsk aus Russland, Zenit Kasan aus Russland und Lube Banca Marche Macerata aus Italien. Kommentator ist Johannes Hahn.

Der Golfsport steht im Mittelpunkt des Schulsportmagazins "Schule bewegt" am 24. Oktober. "Schule bewegt" stellt das Golf-Projekt der Sportmittelschule Lilienfeld vor und berichtet von den Golf-Schulmeisterschaften sowie über Kinder-Golf. Ein weiterer Schwerpunkt der Sendung widmet sich der Sportart Badminton. Zu Gast im Studio bei Mirna Jukic ist Rena Eckart, Generalsekretärin des Badminton-Verbands. Sie spricht unter anderem über das Projekt "Shuttle Time".

Die Sendung kann auch via ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abgerufen werden.

Das neue "Tennis-Magazin" in ORF SPORT + rückt den Tennissport in Österreich in den Mittelpunkt. In Folge eins steht ein Rückblick auf das Erste Bank Open und ein Ausblick auf den Davis-Cup im Jahr 2014 auf dem Programm. Weiters zu sehen ist die Vorstellung des Tennisclubs Bisamberg, ein Porträt von Alexander Peya und ein Interview mit Toni Nadal im Colony Club. Die Serie "Tennisverletzungen - Vorbeugen und Behandeln" startet mit Tipps zum "Tennisarm". Aktuelle Veranstaltungshinweise und ein Gewinnspiel runden das Programm ab.

