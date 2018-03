FPÖ-Leyroutz zu Seen-U-Ausschuss: SPÖ-Schaunig kann Verantwortung bei Seenkauf nicht mehr leugnen!

Aussagen der SPÖ-Büroleiter unglaubwürdig

Klagenfurt (OTS) - Im Zuge der heutigen Befragung im See-U-Ausschuss wurde einmal mehr die politische Verantwortlichkeit von LHStv. Gabriele Schaunig deutlich. Darauf macht der Klubobmann der Freiheitlichen in Kärnten, Christian Leyroutz, aufmerksam. "Auch die heutigen Aussagen der SPÖ-Büroleiter erhärten und verdichten die Beweislage, dass Schaunig im U-Ausschuss nicht die Wahrheit gesagt hat und für die Finanzierung des Seen-Ankaufes sehr wohl verantwortlich war. Besonders die Aussage von Büroleiter Ortner, der in den Raum stellte, dass Schaunig den Regierungsakt zum Seen-Kauf selbst überprüft hat, lässt tief blicken", so Leyroutz.

Konkret wollten die SPÖ-Büroleiter den Vertretern des U-Ausschusses weismachen, keine Erinnerung an Inhalte der Regierungsakten (Kaufvertrag, Gutachten usw.) zum Seenkauf mehr zu haben, diese nicht zu kennen und diese schon gar nicht geprüft zu haben. Obwohl im Zuge des Grundsatzbeschlusses sämtliche Unterlagen in der Regierungssitzung am 20.11. an alle Regierungsmitglieder ausgehändigt wurden und diese am 27.11. samt Änderungswünschen von Frau Schaunig beschlossen wurden, will kein Büroleiter diese gesichtet bzw. überprüft haben. Herr Ortner hegte heute den Verdacht, dass Frau Schaunig die Regierungsakten wohl alleine geprüft habe.

Die Erinnerungslücken der SPÖ-Büroleiter sind für Leyroutz völlig unglaubwürdig. "Das Konvolut an Beweismitteln wird immer länger und für Schaunig immer erdrückender. Sie wird ihre Verantwortung wohl nicht mehr lange leugnen können", schließt Leyroutz.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Landtagsklub

Landhaus, 9020 Klagenfurt

Tel.: 0463 513 272