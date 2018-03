Bundeskanzler Faymann beim Seniorenrat: Diese Partnerschaft ist etwas ganz Besonderes

Bundeskanzler hält Gastrede bei der 10.Vollversammlung des Österreichischen Seniorenrates im Parlament in Wien

Wien (OTS) - "Der Seniorenrat hat vor allem in der Konsolidierungsphase gezeigt, dass er nicht nur eine Interessensvertretung ist, sondern ein Partner, der dabei hilft, wichtige Ziele der Republik zu erreichen. Diese Partnerschaft ist nicht selbstverständlich, sondern etwas ganz Besonderes", sagte Bundeskanzler Werner Faymann heute, Mittwoch, bei der Vollversammlung des Seniorenrates, die alle vier Jahre im Parlament stattfindet. Zu diesem Anlass richteten auch Bundespräsident Heinz Fischer, Nationalratspräsidentin Barbara Prammer, Vizekanzler Michael Spindelegger, die Minister Rudolf Hundstorfer und Reinhold Mitterlehner sowie Vertreter der Sozialpartnerschaft, ÖGB-Präsident Erich Foglar und Wirtschaftskammervizepräsident Richard Schenz, Grußworte an die Versammlung. "Ältere Menschen sind oft die tragende Kraft in Organisationen und gesellschaftlichen Institutionen", sagte Faymann und bedankte sich für die konstruktive Zusammenarbeit über die Parteigrenzen hinweg.

"Es geht aber nicht um das Entweder-Oder zwischen Älteren und Jüngeren. Es sorgen sich die Älteren durchaus um die Zukunft der Jugend, wie auch die jungen Menschen sich fragen, wie es mit Pensionen oder der Pflege künftig aussehen wird. Wir in Österreich finden dafür gemeinsame Lösungen", so Faymann.

"Bei EU-Ratssitzungen werde ich öfter gefragt: 'Wie macht ihr das in Österreich?'. Meine Antwort ist dann: 'Durch gemeinsame Lösungen und sozialen Zusammenhalt können Probleme eher bewältigt werden'", sagte Faymann. Auch die drängenden Probleme innerhalb der Europäischen Union könnten nur solidarisch gelöst werden: "In der Mehrzahl der großen Regionen in Europa liegt die Jugendarbeitslosigkeit bei über 25 Prozent, in einigen Regionen sogar bei 70 Prozent. Das sind erschreckende Zahlen, die uns nur deshalb nicht mehr erschrecken, weil wir sie schon so oft gehört haben. Aber es braucht dringend Maßnahmen, damit die Akzeptanz für das gemeinsame Europa in der Bevölkerung wieder erhöht wird."

"Die Partnerschaftlichkeit in Österreich kann ein Modell für ein faires Europa sein. Die Akzeptanz für die Europäische Gemeinschaft ist abhängig vom sozialen Zusammenhalt. Wir müssen daher diese gute Zusammenarbeit, wie wir sie in Österreich leben, verteidigen und dafür argumentieren. Wir dürfen nicht müde werden, uns dafür einzusetzen, wir haben noch viel zu tun", schloss der Bundeskanzler.

Fotos von dieser Veranstaltung sind über das Fotoservice des Bundespressedienstes, http://fotoservice.bundeskanzleramt.at, kostenfrei abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Nedeljko Bilalic

Pressesprecher des Bundeskanzlers

Tel.: (01) 531 15 - 202104, 0664/88 455 330

nedeljko.bilalic @ bka.gv.at