FPÖ-Podgorschek: Keine Erhöhung des EU-Budgets!

Barrosos Forderung nach Budgeterhöhung sprechen den Sparzwängen in Europa Hohn

Wien (OTS) - "Eine Erhöhung des EU-Budgets kommt überhaupt nicht in Frage", kommentiert der freiheitliche Finanzsprecher NAbg. Elmar Podgorschek die Forderung von EU-Kommissionspräsident Jose Manuel Barroso. Angesichts überbordender Staatsschulden in den Mitgliedsstaaten sei diese Forderung geradezu unerhört. "Es ist ein Hohn für die Steuerzahler Europas, wenn der Kommissionspräsident angesichts der Sparzwänge in allen Mitgliedsländern mehr Geld für die aufgeblasene EU-Bürokratie fordert", kritisiert Podgorschek Barroso scharf. Auch für die Europäische Union gelte es, sparsam mit den Steuergeldern der Europäer umzugehen. "Die Bundesregierung ist deswegen dringend aufgerufen, den Begehrlichkeiten aus Brüssel endlich einen Riegel vorzuschieben", erklärt Podgorschek abschließend.

