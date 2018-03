FPÖ-Obermayr kritisiert Wiederaufnahme der Beitrittsgespräche mit der Türkei

Kommission und Rat im Erweiterungswahn

Wien (OTS) - "Will Brüssel nicht begreifen, dass die Türkei weder geographisch noch geistig-kulturell ein Teil Europas ist? Liefert die Türkei nicht noch genug andere Gründe für ein Ende dieser sinnlosen Beitrittsgespräche? Ich verweise nur auf das diskriminierende Verhalten Ankaras gegenüber ethnischen und religiösen Minderheiten oder die Einschränkungen der Meinungsfreiheit. Soll das in Europa Schule machen? Auch das Blockieren bei der Zypern- und Armenienfrage darf nicht auch noch mit Milliarden an Heranführungsgeldern belohnt werden!", kritisiert der freiheitliche Europaabgeordnete Mag. Franz Obermayr die jüngste Entscheidung der EU-Außen- und Europaminister die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei fortzusetzen.

Obermayr weiter: "Auch die Idee von Kommissionspräsident Barroso, gleich alle Balkan-Länder in die EU aufzunehmen, kann ich nur als realitätsfernen Fiebertraum werten. Welche Folgen diese Erweiterungsmetastasen für das systemisch erkrankte Europa haben könnte, darüber hat sich anscheinend noch niemand Gedanken gemacht. Sollte der gesamte Balkan und die Türkei der Union beitreten, würde Europa endgültig von einem Massenzustrom von Wirtschafts- und Sozialmigranten, samt Kriminalitätswelle überschwemmt werden", warnt Obermayr abschließend.

