GBH fordert: Mobilfunkerlöse für Infrastrukturmaßnahmen

Muchitsch: Chance für Arbeitsplätze und staatliche Mehreinnahmen

Wien (OTS/ÖGB) - Der Erlös aus der Mobilfunkfrequenzauktion muss einen wichtigen Beitrag zur versprochenen Wohnbau- und Sanierungsoffensive des Bundes leisten. Das Geld darf keinesfalls zum reinen Stopfen von Budgetlöchern verwendet werden.++++

Bereits vor dem Sommer wurde im Ministerrat eine Wohnbauoffensive, mit 660 Millionen Euro, beschlossen. Diese müsse rasch umgesetzt werden, so die Gewerkschaft Bau-Holz (GBH). "Es ist dringend nötig, das Geld in zukunftsweisende Infrastruktur zu investieren und so die Bauwirtschaft sowie die vor- und nachgelagerten Branchen anzukurbeln. Außerdem müssen die Mittel des Bundessanierungsschecks von 100 auf 300 Millionen Euro aufgestockt werden. Nur so können Österreichs Sanierungsziele erreicht und die Initiative des Wirtschaftsministers zum altersgerechten Wohnen umgesetzt werden. Diese Maßnahmen verbessern nicht nur die Lebensqualität der Menschen und erfüllen ihre Grundbedürfnisse, sondern sie schaffen und sichern auch Tausende Arbeitsplätze und erzielen Mehreinnahmen für die öffentliche Hand. Investitionen in zukunftsweisende Infrastrukturmaßnahmen sind gut angelegte Investitionen", bekräftigt der GBH-Bundesvorsitzende Josef Muchitsch.

