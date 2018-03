Der ORF-Fahrplan zum "Nestroy 2013" am 4. November

ORF III überträgt ab 19.40 Uhr, Highlights um 23.10 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Am Montag, dem 4. November 2013, bringt der ORF anlässlich der 14. Verleihung des Wiener Theaterpreises "Nestroy" wieder einen TV-Programmschwerpunkt und bietet seinem Publikum damit einen Einblick in das Theatergeschehen der vergangenen Saison. Ausgezeichnet mit dem "Nestroy 2013" werden herausragende Bühnenproduktionen und Künstler/innen. Bevor ORF III um 20.50 Uhr mit der live-zeitversetzten Übertragung der Preisverleihung aus der Halle F der Wiener Stadthalle beginnt, stehen im Vorfeld, ab 19.40 Uhr, die Retrospektive "Nestroy - Die Stars, die Highlights" mit Sternstunden aus der Geschichte des Theaterpreises sowie ein "Red Carpet mit Barbara Rett" (20.15 Uhr) auf dem Programm. Als Ausklang des großen Galaabends zeigt ORF III um ca. 22.55 Uhr die aktuelle Neuinszenierung von Nestroys "Lumpazivagabundus" aus dem Wiener Burgtheater in einer speziellen Fernsehfassung, in Szene gesetzt von Regisseur Matthias Hartmann persönlich.

In ORF 2 steht am 4. November unter dem Titel "Nestroy 2013 - Die Gala" bereits um 23.10 Uhr eine Zusammenfassung der Höhepunkte der Preisverleihung auf dem Spielplan. 3sat bringt die Sendung am Sonntag, dem 10. November, um 12.25 Uhr.

Außerdem stellt das ORF-III-Magazin "Kultur Heute" seit 22. Oktober täglich um 20.00 Uhr eine für den "Nestroy 2013" nominierte Kandidatin oder einen nominierten Kandidaten vor.

Die einzelnen Sendungen in ORF III Kultur und Information im Überblick:

"Nestroy - Die Stars, die Highlights" (19.40 Uhr)

Die Dokumentation bringt Highlights und Sternstunden aus der Geschichte des Wiener Theaterpreises. Der Fokus richtet sich dabei ebenso auf Mehrfachgewinner und die Granden der Theaterwelt wie auf Skandaleure, die besten Verlierer, die berührendsten Augenblicke und die eindrucksvollsten Laudatorinnen und Laudatoren.

"Red Carpet mit Barbara Rett" (20.15 Uhr)

Unmittelbar vor Beginn des Festakts begibt sich Kulturexpertin Barbara Rett auf den roten Teppich vor dem Burgtheater und vermittelt durch Gespräche und Interviews mit Theaterschaffenden und nominierten Künstlern einen hautnahen Eindruck vom Geschehen vor den Veranstaltungsräumlichkeiten.

"Nestroy 2013 - Die Preisverleihung" (20.50 Uhr) - moderiert von Sunnyi Melles, unterstützt vom Max-Reinhardt-Seminar

Insgesamt zwölf Auszeichnungen vergibt eine Kritikerjury, der 13. "Nestroy" ist der "ORF III Publikumspreis", präsentiert von den Österreichischen Lotterien. Die Abstimmung dazu läuft noch bis 1. November auf www.nestroypreis.at.

Zwei Preisträger 2013 stehen bereits fest: Den Nestroy für das Lebenswerk hat die Kritikerjury dieses Jahr dem Starregisseur und langjährigen Festwochen-Intendanten Luc Bondy zuerkannt, der heuer seinen Abschied nahm. Nobelpreisträgerin Elfriede Jelinek erhält den Nestroy in der Kategorie "Bestes Stück" für ihr Werk "Schatten (Eurydike sagt)".

Moderiert wird die "Nestroy"-Gala 2013 von Schauspielerin Sunnyi Melles. "Ich bekam ein Wahnsinnsangebot, das ich nicht ablehnen konnte. Es ist für mich eine große Ehre und Auszeichnung", freut sich der Burg- und TV-Star, der bereits selbst mit dem Nestroy gewürdigt wurde. 2005 erhielt Melles die begehrte Auszeichnung in der Kategorie "Beste Schauspielerin" für ihre Rolle der Valerie in "Geschichten aus dem Wiener Wald". "Die Vorbereitung mit dem 'Nestroy'-Team ist außerordentlich spannend", so Melles weiter.

Seit Semesterbeginn hat die Schweizerin mit ungarischen Wurzeln, die u. a. fünf Jahre lang an der Seite von "Jedermann" Helmuth Lohner die Buhlschaft bei den Salzburger Festspielen gab, einen Lehrstuhl für Rollengestaltung am Wiener Max-Reinhardt-Seminar. Dieses übernimmt heuer eine besondere Rolle. "Die Studenten und Stars von morgen werden die Nestroys an jene überreichen, denen sie nacheifern", kündigt Melles an.

"Lumpazivagabundus" (22.55 Uhr)

Johann Nepomuk Nestroys Zauberposse "Der böse Geist Lumpazivagabundus" erzählt von den Fährnissen dreier bettelarmer Handwerksburschen, die vom Schicksal auf die Probe gestellt werden. Ihr Anspruch auf ein bisschen Glück und Auskommen wird zum Wetteinsatz zänkischer Feen und Geister. Burgtheaterdirektor Matthias Hartmann hat den Klassiker, der als Nestroys erfolgreichstes Stück gilt, heuer bei den Salzburger Festspielen als Koproduktionen mit seinem Haus inszeniert und dabei sein Nestroy-Regiedebüt vorgelegt. Sein liederliches Kleeblatt Knieriem, Zwirn und Leim - Nicholas Ofczarek, Michael Maertens und Florian Teichtmeister - konnte das Publikum begeistern. Für den ORF hat Hartmann eine eigene filmische Fassung produziert und auch hier Regie geführt.

ORF 2 und 3sat:

"Nestroy 2013 - Die Gala" (4. November, 23.10 Uhr, ORF 2; 10. November, 12.25 Uhr, 3sat)

Eine Zusammenfassung der Höhepunkte des größten Theaterfest des Jahres

