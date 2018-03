"Eco" über teure Politiker und teure Bischöfe

Am 24. Oktober um 22.30 Uhr in ORF 2

Angelika Ahrens präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin am Donnerstag, dem 24. Oktober 2013, um 22.30 Uhr in ORF 2 mit folgenden Beiträgen:

Teure Politiker: Österreich hat kostspieligste Demokratie Europas

Österreich leistet sich die mit Abstand teuerste Demokratie innerhalb der Europäischen Union. Stolze 195 Millionen Euro werden laut Experten aus staatlichen Töpfen im Jahr 2013 an unsere Parteien verteilt; das ist sogar nahezu Weltrekord, bedeutet es doch, dass jeder Wahlberechtigte unfreiwillig jedes Jahr mehr als 30 Euro für unser politisches System bezahlen muss. Am Donnerstag vor der Angelobung der neugewählten Nationalratsabgeordneten beleuchtet "Eco", wie die Geldmaschine "Parteienfinanzierung" funktioniert; wie Rot, Schwarz, Blau, Grün und andere über Direktzuschüsse, Klubförderungen und Subventionen für politische Bildung ihre Kassen auffüllen. Und "Eco" fragt: Ist die Politlandschaft durch die großzügige öffentliche Förderung tatsächlich "weniger korruptionsanfällig" geworden? Oder zementiert es nicht ein bestehendes System ein, in dem "die, die drin sind", immer an ihr Geld kommen, während es für "die, die noch draußen" sind, die Hürden zum Einstieg erhöht? Und, wie effizient sind die neuen Gesetze, die den etablierten Parteien Jahr für Jahr immer höhere Millionenbeträge aus Steuergeldern zukommen lassen, während im Gegensatz dazu von Wahl zu Wahl die Teilnahme der Bevölkerung abnimmt? Ein Bericht von Günther Kogler.

Teurer Tod: enorme Preissteigerungen von Kränzen bis zum Krematorium

Das Totengedenken zu Allerheiligen und Allerseelen ruft nicht nur die Verstorbenen wieder in Erinnerung. Es macht beim Schmücken der Gräber und dem Betreuen des Grabes auch die Kostenseite bewusst. Ob beim kleinen Grablicht, beim bescheidenen Gesteck oder beim klassischen Steinmetz, die Preise sind wieder einmal gestiegen. "Eco" zeigt, wie sehr der Tod nicht nur eine traurige Angelegenheit ist, sondern auch eine kostspielige. So zahlt man für eine Feuerbestattung in Wien ab 2.500 Euro, für eine Erdbestattung muss man mit zumindest 4.000 Euro rechnen. Und zwischen einem einfachen und einem besonderen Holzsarg macht der Unterschied oft allein schon 2.000 Euro aus. Ähnliche Urnen kosten bei manchen Anbietern oft das Dreifache. Dabei sind es auch die vielen Kleinigkeiten, die sich in Summe niederschlagen. So wird trotz Pauschales bei Begräbnissen oft jedes kleine "Extra" verrechnet. Und da die Entscheidungen so gut wie immer unter Zeitdruck und psychischer Belastung zu treffen sind, vergessen viele Betroffene zu vergleichen. Wer keine Sterbegeldversicherung hat, der bekommt als Hinterbliebener resigniert bestätigt: Der Tod kostet nicht nur das Leben. Ein Bericht von Rebekka Salzer.

Teure Bischöfe: Fehlspekulationen der slowenischen Kirche bringen Gläubige und Diözese um Millionen

Die Affäre um den umstrittenen deutschen Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst empört die Öffentlichkeit. Doch die Beträge, um die es beim luxuriösen Kirchenumbau geht, sind eine Kleinigkeit, verglichen mit den Hunderten Millionen, die römisch-katholische Bischöfe in Slowenien in den Sand gesetzt haben. Die Erzdiözese Maribor wollte offensichtlich ein Wirtschaftsimperium aufbauen und hat Anlegerfonds aufgelegt. Allerdings ging der Plan nicht auf. Die mit den eingenommenen Millionen getätigten Beteiligungen von Immobilien bis zu einer Brauerei wurden zu katastrophalen Fehlinvestitionen. Die Kirche musste Konkurs anmelden und Zehntausende Katholiken, die gutgläubig investiert hatten, verlieren dadurch Ersparnisse und Altersvorsorge. Zwei Erzbischöfe wurden zwar inzwischen von Rom zum Rücktritt gezwungen, doch das Desaster ist noch lange nicht aufgearbeitet. "Eco" berichtet über die Milliardenpleite und die Österreicher, die dabei eine Rolle spielen -heimische Banken, österreichischen Banken mit unterschiedlich besicherten Millionenforderungen, die Diözese Seckau mit Geldern und Management sowie heimische Unternehmensgruppen mit Kaufabsichten. Ein Bericht von Christian Wehrschütz.

