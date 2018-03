ÖH: Solidarisierung mit den MetallerInnen!

Kollektivvertragsverhandlungen dürfen nicht auf Kosten der ArbeitnehmerInnen gehen

Wien (OTS) - Die Österreichische HochschülerInnenschaft (ÖH) hat beschlossen, hinter den Forderungen der MetallerInnen zu stehen. "Hiermit geben wir unsere Solidarisierung bekannt", kündigt daher nun Viktoria Spielmann vom Vorsitzteam der ÖH an. "Mit der Absicht der ArbeitgeberInnen ein Arbeitszeitkonto bei den MetallerInnen einzuführen, sehen wir den Bogen eindeutig überspannt. Eine Unterstützung der Gewerkschaften bei ihren Forderungen, ist für uns daher ganz klar", so Spielmann weiter.

Die GPA-djp verhandelt im Handel auch stellvertretend für viele Studierende und SchülerInnen. "Bei der Betrachtung unseres Bildungssystems ist es sehr wichtig, auch in andere Teile der Gesellschaft zu blicken. Nur wenn dort auch faire Bedingungen herrschen, kann das Gesamtsystem funktionieren", betont Spielmann. Die ÖH unterstützt daher die Forderungen der Gewerkschaften und wird in den nächsten Tagen, wie in den letzten Jahren auch, die Verhandlungen im Handel unterstützen.

Studierende sind besonders oft sozial schlecht gestellt. Spielmann führt an: "Die Studierendensozialerhebung hat gezeigt, dass die finanzielle Situation von Studierenden alles andere als rosig ist. 60 Prozent arbeiten neben dem Studium, die meisten von ihnen um sich das Studium finanzieren zu können. Zu einem großen Teil liegt das daran, dass es die Regierung seit Jahren nicht schafft, Beihilfen wie die Studienbeihilfe und die Familienbeihilfe an die Inflation anzupassen. Deshalb zusätzlich unser Aufruf an die Regierung: Stoppt endlich die Beihilfensenkungen!"

