Diözese Limburg: Tebartz nimmt Auszeit, Rösch wird Verwalter

Papst Franziskus beauftragt designierten Generalvikar Rösch zum vorübergehenden Leiter der Diözese, Tebartz-van Elst beurlaubt

Vatikanstadt, 23.10.13 (KAP) Papst Franziskus hat den designierten Limburger Generalvikar Wolfgang Rösch (54) mit der vorübergehenden Leitung der Amtsgeschäfte in der Diözese Limburg beauftragt. Als Delegat vertritt er Bischof Franz-Peter Tebartz-van Elst, der weiter im Amt bleibt, jedoch eine vorübergehende Auszeit außerhalb der Diözese nimmt. Das teilte der Vatikan am Mittwoch mit.

Der Papst sei über die Lage in der Diözese Limburg "zu jedem Zeitpunkt umfassend und objektiv informiert worden", heißt es in der Pressemitteilung des Vatikans wörtlich. In der Diözese sei es zu einer Situation gekommen, in welcher Bischof Tebartz-van Elst "seinen bischöflichen Dienst zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht ausüben kann".

Weiter angeführt wird im Kommunique auch der "brüderliche Besuch von Kardinal Lajolo im vergangenen September, nach dem die Deutsche Bischofskonferenz eine Prüfungskommission für den umstrittenen Bau des Bischofssitzes einsetzte. "In Erwartung der Ergebnisse besagter Prüfung und der damit verbundenen Vergewisserung über diesbezügliche Verantwortlichkeiten hält der Heilige Stuhl es für angeraten, S.E. Mons. Franz-Peter Tebartz-van Elst eine Zeit außerhalb der Diözese zu gewähren", so der Wortlaut.

Vorgezogen wurde vom Papst die von Bischof Tebartz-van Elst mit 1. Januar 2014 ausgesprochene Ernennung des Stadtdekans Wolfgang Rösch zum Generalvikar. Mit sofortiger Wirkung werde Rösch die Diözese Limburg "während der Abwesenheit des Diözesanbischofs im Rahmen der mit diesem Amt verbundenen Befugnisse verwalten", heißt es.

