Bis zu 803.000 folgten Hermann Maier in seine Heimat, die Hohen Tauern

Im Schnitt 770.000 sahen bildgewaltiges "Universum" in der "ORF WIE WIR"-Woche, zweitbester "Universum"-Marktanteil des Jahres

Wien (OTS) - Bis zu 803.000 Zuseherinnen und Zuseher folgten gestern, am Dienstag, dem 22. Oktober 2013, Hermann Maier und seinem Bergführer Hans Rogl auf den höchsten Gipfel Österreichs. Das bildgewaltige, von Skilegende Hermann Maier präsentierte "Universum" sahen um 20.15 Uhr in ORF 2 im Schnitt 770.000. Der Marktanteil der im Rahmen des Schwerpunkts "Unser Österreich. Unser Programm" (nähere Infos unter presse.ORF.at) präsentierten Dokumentation, in der Maier seine Heimat, die Hohen Tauern, vorstellte und damit buchstäblich einen 360-Grad-Blick auf Österreich bot, lag bei 28 Prozent (E 12+). Dieser Wert ist nach den "Schönbrunner Tiergeschichten" vom April der bisher zweithöchste "Universum"-Marktanteil des Jahres.

"Universum - Hermann Maier: Meine Heimat, die Hohen Tauern" von Heinz Leger entstand als Koproduktion von ORF und Interspot Film in Zusammenarbeit mit dem Nationalpark Hohe Tauern und unterstützt durch Großglockner Hochalpenstraße, Ferienregion Nationalpark Hohe Tauern Salzburg, Hohe Tauern - die Nationalparkregion in Kärnten und Osttirol Werbung und ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage auf der Video-Plattform ORF-TVthek (http://TVthek.ORF.at) als Video-on-Demand abrufbar.

"ORF WIE WIR"-Woche

Neben den erfolgreichen Produktionen "Promi-Millionenshow" und "Universum" sind zahlreiche weitere Highlights Teil des umfassenden ORF-Angebots aus und für Österreich in der Woche des Nationalfeiertags, das on und off air einen Rundumblick auf das Land und seine Leistungen bietet. Heute etwa (23. Oktober) steht heimische filmische Hochkultur à la "Live Is Life - Der Himmel soll warten" auf dem Programm (20.15 Uhr, ORF 2). Morgen folgt u. a. eine weitere Ausgabe der "WIE WIR"-Reihe des Magazins "heute leben" (17.30 Uhr, ORF 2), in der diesmal die Arbeit der ORF-Tochterfirma ORS vorgestellt wird. Generelles Motto der Schwerpunktwoche: Der ORF bietet für die Österreicherinnen und Österreicher von (Film-)Kultur über zahlreiche österreichische Produktionen, täglicher Information bis hin zur Bewegungsinitiative "Bewusst gesund: Mach dich fit - ich mach mit" Programm, das so ist WIE WIR.

