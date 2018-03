Hundstorfer: Zahlreiche Reformen mit Unterstützung des Seniorenrates auf den Weg gebracht

Sozialminister dankt Seniorenrat bei dessen 10. Vollversammlung für Mitwirkung - Reform der I-Pension und Pensionskonto ab 2014 in Kraft

Wien (OTS/SK) - Sozialminister Rudolf Hundstorfer hat am Mittwoch in seiner Begrüßungsrede bei der 10. Ordentlichen Vollversammlung des Österreichischen Seniorenrates im Plenarsaal des Parlaments betont, dass "viel passiert in diesem Land" und umfangreiche Reformmaßnahmen im Bereich Pflege und Pensionen auf den Weg gebracht worden sind. Hundstorfer bedankte sich bei den VertreterInnen des Seniorenrates für ihre Mitwirkung an Reformen wie der Invaliditätspension oder dem Pensionskonto. "All das haben wir gemeinsam gestaltet, all das gilt es auch in Zukunft gemeinsam weiterzuentwickeln." Insbesondere bedankte sich der Minister beim Seniorenrat auch dafür, dass er den Beschluss in Bezug auf die Pensionsanpassung für 2013/2014 mitgetragen hat.****

Es sei Folge einer Vielzahl gesellschaftspolitischer Errungenschaften, dass die Menschen immer älter werden, sagte Hundstorfer. "Das ist toll", strich der Minister hervor. Es bedeute aber auch Herausforderungen, denen man sich stellen müsse. Hier habe es bereits viele Änderungen gegeben, sei es bei der Langzeitversichertenregelung, der Korridorpension, dem Tätigkeitsschutz. Insbesondere mit zwei Reformen werde den künftigen Herausforderungen begegnet: 1. Mit dem Pensionskonto, "das nach einigen notwendigen Diskussionen heute eine hohe Akzeptanz genießt" und ab 1.1.2014 zur Verfügung stehen wird. Und 2. mit der Reform der Invaliditätspension. "Zigtausende Menschen stellen jedes Jahr einen Antrag auf I-Pension. Wir müssen den Menschen helfen. Wir müssen die Menschen frühzeitig auffangen, damit sie länger gesund im Erwerbsleben verbleiben können", stellte Hundstorfer klar. Programme wie die Gesundheitsstraße oder fit2work hätten genau dies zum Ziel. Doch auch die Wirtschaft sei gefragt, wenn es etwa darum gehe, altersgerechte Arbeitsplätze bereit zu stellen, so der Minister. Für die Umsetzung und Entwicklung weiterer Reformen und Maßnahmen bat der Sozialminister die VertreterInnen des Seniorenrates auch in Zukunft um ihre Mitwirkung. (Schluss) sc/mb

