Ein Zeichen setzen mit fairem Handel

Neue "Fairglobe"-Produkte bei Lidl Österreich

Salzburg (OTS) - Nachhaltigkeit ist Lidl Österreich ein Anliegen. Im Unternehmen freut man sich deshalb, FAIRTRADE-zertifizierte Produkte im Angebot zu haben. Die fair gehandelten Artikel finden sich unter der Qualitätsmarke "Fairglobe" in verschiedenen Sortimentsbereichen. Die "Fairglobe"-Palette wird laufend erweitert, seit Oktober gibt es bei dem Unternehmen mit Stammsitz in Salzburg auch Schokolade und Cashewkerne.

FAIRTRADE steht für den fairen Handel mit Entwicklungsländern. Dank der FAIRTRADE-Standards produzieren die Mitglieder der zertifizierten FAIRTRADE-Kooperativen und -Plantagen unter sozial verträglichen Arbeitsbedingungen. Durch die Bezahlung fixer FAIRTRADE-Mindestpreise und FAIRTRADE-Prämien für Soziales, Infrastruktur und Entwicklung können sie ihre Zukunft selbst gestalten und sichern nachhaltig ihr Auskommen. Unter der Qualitätsmarke "Fairglobe" werden Lebensmittel angeboten, die mit dem unabhängigen FAIRTRADE-Gütesiegel ausgezeichnet sind. Mit diesem Angebot fördert Lidl Österreich die fair gehandelten und nachhaltig hergestellten Produkte aus Entwicklungsländern.

"Anerkannte Gütesiegel schaffen Transparenz und helfen dem Konsumenten beim täglichen Einkauf. FAIRTRADE gewährleistet nachhaltige Herstellung und fairen Handel. Es ist uns wichtig, dass die Menschen in den Ursprungsländern unter vernünftigen Arbeitsbedingungen produzieren können. Wir freuen uns deshalb über die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit FAIRTRADE", betont Alexander Deopito, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich.

Die Lidl Österreich GmbH, mit ihrer Zentrale in Salzburg, zählt mit über 200 Filialen und 3.600 MitarbeiterInnen zu den erfolgreichsten Lebensmittelhändlern Österreichs. Mit einer Auswahl an 1.400 verschiedenen Artikeln, darunter zahlreiche österreichische Produkte sowie Eigen- und Markenartikel, bietet Lidl Österreich ein vielfältiges Sortiment zu günstigen Preisen. Dabei steht Qualität stets an oberster Stelle. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht das breite Angebotsspektrum an täglich frischer Ware.

