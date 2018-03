"Aufgetischt im Kamptal" zu Allerheiligen in ORF 2

Präsentation der ORF-Feiertagsdoku in Hadersdorf am Kamp

Wien (OTS) - Stürmisch und sanft, so verhält sich der Kamp im Laufe seiner Reise vom schrofferen Norden in den mediterran anmutenden Süden des Waldviertels. Stürmisch und sanft, so könnte man auch die Menschen beschreiben, die im Kamptal leben und arbeiten. Stürmisch und sanft ist auch der Wein, das Lebenselixier in der Region. In "Aufgetischt im Kamptal" erkundet Filmemacherin Claudia Pöchlauer zu Allerheiligen, am 1. November 2013, um 18.05 Uhr in ORF 2 das untere Kamptal von Plank bis Grafenegg, beschreibt seine Einzigartigkeit und Anmut, Natur, Kultur und Lebensgefühl am Fluss. Sie macht sich auf die Suche nach Menschen, die es verstehen, auf traditionsreichem Boden Neues zu pflanzen, im wörtlichen und übertragenen Sinn, nach künstlerischen und kulinarischen Besonderheiten, flüssiger und fester Art. Gestern, am 22. Oktober 2013, wurde der Film im "Eat Art"-Esslokal in Hadersdorf am Kamp von SATEL FILM und ORF präsentiert. Mit dabei: Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll, der Kaufmännische Direktor des ORF, Mag. Richard Grasl, Filmemacherin Claudia Pöchlauer, Produzent Heinrich Ambrosch, ORF-Sendungsverantwortliche Angelika Doucha-Fasching, Producerin Bettina Kuhn, Geschäftsführer Donau NÖ Tourismus Mag. Bernhard Schröder, "Hausherr" Daniel Spoerri und zahlreiche Protagonisten von "Aufgetischt im Kamptal". Außerdem wollten sich auch Erwin Steinhauer, Erika Pluhar und Karl Hohenlohe die Präsentation nicht entgehen lassen.

Landeshauptmann Dr. Erwin Pröll: "Für mich ist Heimat eine Verwurzelung - und nur wer tief verwurzelt ist, kann auch wirklich weltoffen sein. 'Aufgetischt' ist für mich ein ganz wichtiges Format, weil es Heimat als Ausdruck eines Lebensgefühls ins Licht rückt. In einer globalisierten Welt kann man leicht den Blick für sein eigenes Zuhause verlieren, und deshalb ist es wichtig, dass uns der Film die Augen für die Schönheit der eigenen Region öffnet. Es freut mich sehr, dass die 'Aufgetischt'-Reihe mittlerweile zum neunten Mal zu Gast in Niederösterreich ist."

Der Kaufmännische Direktor des ORF, Mag. Richard Grasl: "Es gibt einen Trend zurück zum Leben am Land und mit der Natur - diesem Trend tragen wir mit unterschiedlichen Formaten wie 'Zurück zur Natur', der 'Polt'-Reihe, dem neuen 'Landkrimi' und eben auch 'Aufgetischt' Rechnung. Und das kann nur der ORF. Ich persönlich komme aus der Nähe des Kamptals und kenne die Region sehr gut. Ich gratuliere dem Team, das es geschafft hat, die hiesigen Realitäten sehr authentisch abzubilden. Besonders freut mich, dass die Reihe, von der es auch 2014 acht bis neun neue Folgen geben wird, nicht nur in ORF 2 und ORF III zu sehen ist, sondern via 3sat auch im gesamten deutschen Sprachraum ausgestrahlt wird."

Produzent Heinrich Ambrosch bedankte sich beim Team und den Förderern: "Für mich ist das Sendungsmotto 'wer weiter denkt, schaut näher hin'. Bei 'Aufgetischt' gelingt es immer aufs Neue, Weltoffenheit und Heimatverbundenheit miteinander zu verknüpfen -dafür danke ich Filmemacherin Claudia Pöchlauer stellvertretend für das gesamte Team." ORF-Sendungsverantwortliche Angelika Doucha-Fasching weiter: "Das Einzigartige an 'Aufgetischt' ist, dass in dieser Sendung nicht nur einfach eine Region präsentiert wird -die Region spiegelt sich hier anhand der Menschen wider, die wir porträtieren."

Noch bevor "Aufgetischt im Kamptal" zu Allerheiligen in ORF 2 gezeigt wird, steht am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober, mit "Aufgetischt in den wilden Kalkalpen" um 17.30 Uhr eine weitere neue Folge auf dem Programm von ORF 2.

Mehr zum Inhalt von "Aufgetischt im Kamptal"

Das untere Kamptal von Plank bis Grafenegg wartet mit einzigartiger Natur, mit Kultur und Lebensgefühl entlang des Wassers auf. Auf der Suche nach Menschen, die es verstehen, auf traditionsreichem Boden "Neues zu pflanzen", im wörtlichen und übertragenen Sinn, stößt "Aufgetischt" auf spannende Handwerker: den großen rumänisch-schweizerischen Weltbürger und Künstler Daniel Spoerri, auf Benjamin Schweighofer, der in Hadersdorf am Kamp der "Eat Art" eine würdige Bühne bietet, auf den wilden Käsemacher Robert Paget, die feinsinnige Sektmacher-Familie Steininger, auf den wunderbaren Langenloiser Koch Karl Schwillinsky und seine innovative Frau, die Winzerin Barbara Öhlzelt.

"Aufgetischt im Kamptal" ist eine Koproduktion von SATEL FILM und ORF, gefördert von Fernsehfonds Austria, Land Niederösterreich und Filmfonds Wien, unterstützt von Donau Niederösterreich Tourismus, Waldviertel Tourismus und der Weinstraße Kamptal. Die Sendung ist nach der TV-Ausstrahlung sieben Tage lang als Video-on-Demand in der ORF-TVthek (tvthek.ORF.at) abrufbar.

