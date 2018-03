Goldene DVD für ORF-III-Edition "Österreich I" mit Hugo Portisch

Auszeichnung für 10.000 verkaufte DVD-Boxen der ORF-Zeitgeschichtereihe - "Österreich II" folgt im Dezember

Wien (OTS) - Im März dieses Jahres wurde die ORF-III-DVD-Edition von "Österreich I" präsentiert, die Neuauflage der prägenden Zeitgeschichte-Dokumentarreihe von Hugo Portisch und Sepp Riff. Nur ein halbes Jahr später hat sich die DVD-Box österreichweit mehr als 10.000-mal verkauft und damit innerhalb kürzester Zeit Goldstatus erreicht. Aus diesem Anlass fand gestern, am Dienstag, dem 22. Oktober 2013, die Verleihung der Goldenen DVD im ORF RadioCafe statt.

Für den Erfolg von "Österreich I" wurden mit der Goldenen DVD ausgezeichnet: Dr. Hugo Portisch, ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz, Peter Schöber, Programmgeschäftsführer ORF III, Helmut Kaiser, kaufmännischer Geschäftsführer ORF III, Clemens Kopetzky, Geschäftsführer der Kunst- und Kommunikationsagentur art:phalanx (Herausgeber), sowie Wolfgang Lipensky, ebenfalls art.phalanx. Für Sepp Riff, der "Österreich I" gemeinsam mit Hugo Portisch produziert hatte und im Jahr 2000 gestorben ist, ergeht eine Goldene DVD an Schauspielerin Lotte Ledl, langjährige Weggefährtin des Kameramanns.

ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz: "Erfolg zeigt großen Bedarf der Menschen an ebenso fundiert wie spannend aufbereiteter Zeitgeschichte"

"Ich gratuliere Hugo Portisch aufs Herzlichste zur Goldenen DVD für die Edition 'Österreich I', die mit mehr als 10.000 verkauften Exemplaren die bisher meisterverkaufte ORF-DVD ist", so ORF-Generaldirektor Dr. Alexander Wrabetz. "Nach dem schlicht überwältigenden Publikumsinteresse an der ORF-III-Ausstrahlung der neu aufgelegten Dokumentarreihe im Frühjahr dieses Jahres zeigt nun auch der enorme DVD-Zuspruch den großen Bedarf der Menschen nach ebenso fundiert wie spannend aufbereiteter Zeitgeschichte, wie nur Hugo Portisch und nur der ORF sie bieten kann. Deshalb freut es mich umso mehr, dass wir schon ab 26. Oktober in ORF III mit der umfassend überarbeiteten Version von 'Österreich II' aufwarten können, im Dezember dann mit der dazugehörigen DVD-Box."

Dr. Hugo Portisch: "Dank gehört allen Mitarbeitern, die diese Produktion zu dem gemacht haben, was sie wurde"

"Diese Produktion hat viele Mitarbeiter gehabt, großartige und engagierte Mitarbeiter" betonte Dr. Hugo Portisch. "Immer an meiner Seite stand Sepp Riff, ein genialer Kameramann, der schon vor 'Österreich I' und 'Österreich II' für renommierte internationale Agenturen gearbeitet hat. Der verstorbene Sepp Riff und alle anderen Mitarbeiter haben diese Produktion zu dem gemacht, was sie wurde. Dieser Dank gehört allen."

Die Goldene DVD für mehr als 10.000 verkaufte DVD-Boxen "Österreich I" ist nur ein Teil der Erfolgsbilanz der ORF-Produktion, denn die Erfolgsgeschichte setzt sich fort: Bis dato sind bereits rund 15.000 Stück über die Ladentische gegangen, die dritte Auflage der DVD-Box "Österreich I" ist schon in Planung. Auch die Neuauflage von "Österreich II", die ORF III ab 26. Oktober - jeden Samstag um 20.15 Uhr - ausstrahlt, soll auf DVD erscheinen: Die ersten 12 von insgesamt 31 Folgen inklusive einem Auftaktgespräch zwischen Hugo Portisch und Alexander Wrabetz sind Anfang Dezember im Handel und im ORF-Shop erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at