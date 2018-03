Informationssicherheit in der kommunalen Verwaltung

Leitfaden zum Einsatz geeigneter Maßnahmen vorgestellt

Wien (OTS) - Im Rahmen einer Pressekonferenz wurde heute in Wien der Leitfaden "Informationssicherheit in der kommunalen Verwaltung" präsentiert. Neben der Stadt Wien, dem Gemeindebund, dem Städtebund, dem A-SIT (Zentrum für sichere Informationstechnologie - Austria) war auch das Department Sichere Informationssysteme der FH Oberösterreich, Campus Hagenberg an der Erstellung beteiligt. Dieser Leitfaden soll zur Unterstützung bei der Implementierung von IT-Sicherheitsmaßnahmen für kleinere und mittlere Gemeinden dienen.

Ziel des Leitfadens

Im Vordergrund steht die Vereinheitlichung von Sicherheitsstandards, da die Anforderungen in den Gemeinden durch Internet, neue Medien und auch soziale Netzwerke immer größer werden. Damit steigt auch die Verantwortung gegenüber den Bürgerinnen und Bürger für eine hohe Datensicherheit. "In der Wiener Stadtverwaltung hat die Informationssicherheit einen sehr hohen Stellenwert. Da einerseits die IKT-Systeme die Grundlage für die Handlungs- und Geschäftsfähigkeit der Verwaltung bilden und anderseits, weil der Schutz der Daten von enorm hoher Bedeutung ist", so Sandra Heissenberger, CISO (Chief Information Security Officer) der Stadt Wien. Mit diesem Leitfadenerhalten kleinere und mittlere Gemeinden nun die Möglichkeit einen Grundschutz im Bereich Informationssicherheit zu erreichen. "Wir können getrost sagen, dass österreichische Städte und Gemeinden enorm viel dafür tun, dass die Sicherheit mittels hochprofessionellem Know-How gewährleistet werden kann, dennoch muss noch viel getan werden", sagte Thomas Weninger, Generalsekretär des Städtebundes.

Informationen an die Gemeinden

Selbstverständlich würden die Sicherheitsrichtlinien nur etwas nützen, wenn diese auch bei den Gemeinden ankommen. Daher werdewerde, mit Unterstützung des Städte- und des Gemeindebundes, die Verteilung des Leitfadens an die Gemeinden mit Anfang des kommenden Jahres vorgenommen. Bis dahin werden die Inhalte und Dokumente, die es derzeit nur auf Papier gibt, in elektronischer Form auf einer CD verfügbar sein. Weiters soll in Zukunft der Leitfaden auch als Download über das Internet den Gemeinden kostenlos zur Verfügung gestellt werden. (Schluss) mak

