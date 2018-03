Österreichische Gourmetwoche: Tafelspitz und Salzburger Nockerl am Golf von Tunis

AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA und Tourismusschulen MODUL führen in Tunesien touristisches Know-how vor - MODUL kocht eine Woche lang im Luxushotel "The Residence"

Wien (OTS/PWK737) - Während sich Tunesien zwei Jahre nach der Revolution langsam stabilen politischen Verhältnissen nähert, nützen österreichische Tourismusexperten schon jetzt die Zeit, um mit einer glanzvoll inszenierten österreichischen Gourmetwoche die Aufmerksamkeit der tunesischen Tourismusindustrie auf das Know-how aus Österreich zu richten. Auf Initiative der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) findet vom 22. Oktober bis 26. Oktober 2013 im exklusiven Hotel "The Residence" in der tunesischen Hauptstadt eine kulinarische Österreichwoche statt.

Verantwortlich für das Österreich-Kulinarium sind die Tourismusschulen MODUL der Wirtschaftskammer Wien. Angeführt von Küchenchef Gottfried A. Gansterer und Patissiére Christine Egger wird das MODUL-Team eine Woche lang die Gäste des Luxushotels mit österreichischen Spezialitäten und einem Wiener Kaffeehaus verwöhnen. Für die stimmungsvolle musikalische Umrahmung sorgen Künstler aus Wien - die Sopranistin Ludmila Zelenka und der Pianist Christian Teltscher. Zielgruppen für die Österreichwoche sind tunesische Wirtschaftstreibende und Persönlichkeiten aus Politik und Gesellschaft. Die Österreich-Woche wird auch von namhaften Sponsoren unterstützt - etwa von Tunis Air und der OMV. Während der Österreich Woche werden dem tunesischen Tourismusminister und interessierten Top-Managern der tunesischen Hotellerie auch die Aus- und Weiterbildungsprogramme der Tourismusschulen MODUL und der MODUL University Vienna präsentiert.

Tunesischer Tourismusminister begeistert

Der erste Abend der Gourmetwoche wurde unter Beisein des tunesischen Tourismusministers eröffnet. Dieser zeigte sich ob der dargebotenen Qualität begeistert und hob die Wichtigkeit qualitativ hochwertiger Serviceleistungen für die tunesische Tourismusindustrie hervor. "Die Positionierung Österreichs als Know-how Träger im Tourismus ist gerade in der aktuellen Übergangsphase wichtig. Tunesien wird in diesen strategischen Sektor verstärkt investieren. Österreich dient dabei als Vorzeigebeispiel!" ist der österreichische Wirtschaftsdelegierte Markus Haas überzeugt. Im Jahr 2012 besuchten rund 186.000 Österreicher Tunesien. In den ersten acht Monaten 2013 stieg die Zahl der Touristenankünfte in Tunesien um 5% auf insgesamt 4,2 Mio. Tunesien bemüht sich besonders, Europäische Gäste anzuziehen.

Mehr als 100 Jahre Erfahrung in der touristischen Ausbildung

Die Tourismusschulen MODUL der Wirtschaftskammer Wien zählen zu den renommiertesten Aus- und Weiterbildungsinstitutionen für Hotellerie und Tourismus weltweit. Das MODUL wurde im Jahr 1908 gegründet und ist somit die weltweit älteste bestehende Tourismusschule. 600 SchülerInnen und StudentInnen aus Österreich und über 35 weiteren Nationen besuchen jährlich das MODUL. Zur Zeit bieten die Tourismusschulen MODUL vier Programme an - eine Höhere Lehranstalt für Tourismus (Dauer fünf Jahre), ein Kolleg für Tourismus (Dauer: vier Semester), den International Course in Hotel Management ( Dauer: vier Semester, in englischer Sprache) und die Service Plattform MODUL, die für sämtliche Weiterbildungs- und Consultingaktivitäten verantwortlich ist. Rund 6.000 Absolventen der Tourismusschulen MODUL sind derzeit weltweit in führenden Positionen der Tourismus- und Freizeitwirtschaft aktiv. Die MODUL University Vienna wurde im Rahmen der Service Plattform MODUL entwickelt und im Jahr 2007 eröffnet. Sie zählt heute zu den international anerkanntesten Privatuniversitäten Österreichs und bietet Bachelor-, Master-, MBA - Studiengänge sowie ein Doktoratsstudium an. An der MODUL University Vienna, übrigens der einzigen Tourismusuniversität in Österreich, studieren derzeit über 500 Studenten aus über 65 Nationen. Die Programme werden ausschließlich in englischer Sprache angeboten. (BS)

