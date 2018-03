ORF III am 24. Oktober: "Inside Brüssel" über Flüchtlingsströme in der EU, "60 Minuten.Politik" im Gespräch mit Sozialpartnern

Außerdem: "Im Brennpunkt" über Kinderlähmung in Indien, "Weltjournal" zur Drogensituation in Großbritannien

Wien (OTS) - Morgen, am Donnerstag, dem 24. Oktober 2013, beschäftigt sich die Europa-Diskussionssendung "Inside Brüssel" mit den nicht abreißenden Flüchtlingsströmen in die Europäische Union. Die Länder am südlichen Rand der EU fühlen sich im Stich gelassen. Die jüngsten Unglücke vor Lampedusa haben diese Frage zur Chefsache beim EU-Gipfel gemacht. Außerdem Thema der Sendung sind die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei, die die EU nach drei Jahren wiederaufnehmen will. Weiters stellt sich die Frage: Wie viel ist dran am Vorstoß der Kommission, die EU sozialer zu gestalten? Roland Adrowitzer diskutiert im Europäischen Parlament in Straßburg mit: Elisabeth Köstinger (ÖVP), Judith Merkies, niederländische Sozialdemokratin, dem deutsch-griechisch Liberalen Jorgo Chatzimarkakis und Eva Lichtenberger von den österreichischen Grünen.

Diskutiert wird in ORF III am 24. Oktober auch in "60 Minuten-Politik" um 22.30 Uhr: das Polittalk-Format lädt die Präsidenten der Sozialpartner zur Debatte über die Frage: "Was braucht Österreich, um wettbewerbsfähig zu bleiben?" Und: "Welche Rollen spielen dabei die Sozialpartner?"

ORF-III-Chefredakteur Christoph Takacs und Eva Weissenberger, Chefredakteurin der "Kleinen Zeitung Kärnten", diskutieren mit Christoph Leitl (Präsident der Wirtschaftskammer), Erich Foglar (Präsident des Gewerkschaftsbundes), Rudolf Kaske (Präsident der Arbeiterkammer), Gerhard Wlodkowski (Präsident der Landwirtschaftskammer).

Außerdem am 24. Oktober in ORF III: Um 21.05 Uhr nimmt "Im Brennpunkt" mit Polio und Chagas zwei vergessene, aber noch immer gefährliche Krankheiten in den Blick. Als Dreijähriger wurde der Inder Gautum von seiner Familie verstoßen, als er Polio bekam. Als 30-Jähriger kehrt er nach Indien zurück, um mit einer Impfkampagne gegen Polio anzutreten. Der zweite Teil der Sendung wendet sich der Chagas-Krankheit zu, die von Wanzen übertragen wird und oft erst Jahre später erkannt wird.

Im Zeichen der Drogen und ihrer internationalen Bekämpfung steht um 21.55 Uhr das "Weltjournal", in dem es konkret um "Großbritannien -Legale Drogen für Europa" geht. Während in Österreich der Handel mit den als "legal highs" bezeichneten Drogen generell untersagt ist, sieht die Situation in Großbritannien anders aus, wo im Schnitt ein junger Mensch pro Woche daran stirbt.

