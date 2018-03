FPÖ-LPO Ragger: Keine Änderung des Wahlsystems ohne Volksabstimmung

Freiheitliche für Beibehaltung des Verhältnismäßigkeitswahlrechtes - Stärkung der Minderheitenrechte

Klagenfurt (OTS) - In einer Pressekonferenz betonten heute, Mittwoch, Landesparteiobmann LR Mag. Christian Ragger gemeinsam mit Landesparteisekretärin Mag. Nina Schratter, dass die Freiheitlichen klar für die Beibehaltung des Konkordanzsystems (Verhältnismäßigkeitswahlrecht) stehen und den Plänen der Linkskoalition, welche sich für das Mehrheitswahlrecht ausspricht, eine klare Absage erteilt. "Mit den Freiheitlichen wird es keine Änderung des Wahlrechtes ohne Volksabstimmung geben", so Ragger und Schratter unisono.

Es sei ganz klar dem bisherigen Verhältnismäßigkeitssystem der Vorzug zu erteilen. Dies bestätigen auch wissenschaftliche Untersuchungen über mehrere Jahrzehnte. "Es muss sichergestellt sein, dass sich die Bevölkerung in einer repräsentativen Demokratie abgebildet finden", erklärt Ragger und fordert auch in diesem Zusammenhang auch eine Ausweitung der Minderheitsrechte. Es muss das Recht einer Minderheit im Landtag sein, einen Untersuchungsausschuss einzuberufen und zu bestimmen, wer als Zeuge befragt wird. Abgeordnete sollten auch das Recht auf Akteneinsicht in allen Angelegenheiten der Regierung erhalten.

Über dies sei für die Freiheitlichen vor allem die direkte parlamentarische Demokratie von wesentlicher Bedeutung. "Nach dem Schweizer Vorbild soll über Kernthemen wie Verfassungsänderungen, Gesundheit aber auch über den Stabilitätspakt mittels Volksabstimmung, -begehren und -initiative, entschieden werden", so Ragger. Die Freiheitlichen werden dies als Grundlage für die zukünftige Arbeit heranziehen.

Schratter machte klar, dass die freiheitlichen Bürgerwünsche direkt umgesetzt wissen wollen. Dies würde durch das Verhältnismäßigkeitssystem gewährleistet werden. "Bei einer Abschaffung würden nicht nur Kleinparteien um wesentliche Informationen und Einfluss umfallen, es würde vielmehr ein großer Teil der Bevölkerung keine entsprechende Vertretung mehr vorfinden", lässt Schratter wissen und gibt einen alten Leitsatz zu bedenken:

"Macht braucht Kontrolle". Die Bevölkerung wünsche sich Selbstbestimmung und dem sei Rechnung zu tragen.

