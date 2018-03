EU-Hauptausschuss: Grüne bringen Lampedusa-Antrag ein

Korun: Regierung muss sich beim Europäischen Rat für solidarisches und nachhaltiges Asylsystem einsetzen

Wien (OTS) - "Morgen beraten die EU Staats- und Regierungschefs in Brüssel über Änderungen in der Flüchtlingspolitik der EU. Das ist angesichts des Massenflüchtlingssterbens vor Lampedusa und im Mittelmeer und der bisherigen Abschottungspolitik der EU hoch an der Zeit. Im heutigen EU-Hauptausschuss im Parlament stellen die Grünen daher einen Antrag. Wir fordern darin unsere Regierungsmitglieder auf, sich in der EU für eine solidarische und nachhaltige Flüchtlingspolitik stark zu machen. Nur Krokodilstränen zu weinen, wenn wieder mehrere hundert Menschen vor unseren Grenzen sterben, reicht einfach nicht", erläutert Alev Korun, Menschenrechtssprecherin der Grünen.

"Wir haben ein zunehmend komplexes, vor allem auf Abschottung ausgerichtetes Asylsystem in Europa. Das ist teuer und nicht effektiv. Vor allem löst es aber die Probleme der Schutzsuchenden nicht. Daher brauchen wir einen präventiven Ansatz, der rasche Hilfe für Boote in Seenot vorsieht, legale Einreisemöglichkeiten für Schutzsuchende, z.B. durch ein Visum, anbietet und Krisenprävention umfasst. Eine Verteilung der Schutzsuchenden auf alle EU-Länder durch eine Aufteilung nach Einwohnerzahl und BIP der Mitgliedsstaaten wäre ein Gebot der Stunde. Das wäre fair und würde bessere Asylstandards in den einzelnen Ländern zur Folge haben und das 'Vergraulen' von Schutzsuchenden durch möglichst schlechte Bedingungen würde endlich aufhören", meint Korun.

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

Tel.: +43-1 40110-6697

presse @ gruene.at