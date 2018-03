Industrie zu KV-Verhandlungen: Appell an standortpolitische Vernunft

IV-GS Neumayer: Arbeitsplätze und Wettbewerbsfähigkeit im Auge behalten - Arbeitszeitkonto-Modelle zur Bewältigung von Auftragsschwankungen unverzichtbar

Wien (OTS/PdI) - "Österreichs Wohlstand kommt zum überwiegenden Teil aus dem Export und unserer internationalen Zusammenarbeit. Da müssen internationale Wettbewerbsfähigkeit der Betriebe und damit heimische Arbeitsplätze im Mittelpunkt stehen. Daher ist an die standortpolitische Vernunft der Gewerkschaft zu appellieren", so der Generalsekretär der Industriellenvereinigung (IV), Mag. Christoph Neumayer, anlässlich des Streikbeschlusses der Gewerkschaften heute, Mittwoch. "Ein Mindestmaß an Flexibilisierungsmöglichkeiten bei der Arbeitszeit muss noch dieses Jahr möglich sein, um gefährdete Arbeitsplätze am Standort zu erhalten."

"Es ist darauf hinzuweisen, dass sich gerade die Lohnstückkosten in Österreich gegenüber unseren unmittelbaren Mitbewerbern in den vergangenen Jahren massiv verschlechtert haben. Vor allem gegenüber Deutschland, dem wichtigsten Zulieferpartner, sind wir bei den Kosten bereits massiv unter Druck", so Neumayer. Anzusetzen sei darüber hinaus bei den in Österreich überbordenden Arbeitszusatzkosten sowie der hohen Steuerlast. "Die Belastung des Faktors Arbeit durch Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge und sonstige lohnabhängige Abgaben der Dienstgeber und Dienstnehmer macht in Österreich 48,9 Prozent der gesamten Lohnkosten aus, im OECD-Durchschnitt nur 35,6 Prozent. Daher ist jedenfalls der Faktor Arbeit zu entlasten, damit den Beschäftigten netto mehr in der Geldbörse bleibt. Die Betriebe können die stetig steigenden staatlichen Lasten und zu hohen Lohnabschlüsse nicht mehr länger schultern. Vielmehr braucht der Standort im Bereich der Arbeitszeitregelungen Instrumente, um Schwankungen über längere Zeiträume ausgleichen zu können. Gerade Österreichs Metallindustrie steht im immer stärker werdenden internationalen Wettbewerb. Daher sind faire Verhandlungen mit Augenmaß seitens der Arbeitnehmervertreter das Gebot der Stunde", betonte der IV-Generalsekretär. "Die Gewerkschaften sollten Schulter an Schulter mit den Arbeitgebern für die Entlastung des Faktors Arbeit und eine Reduktion der gesamten Steuerlast kämpfen, anstatt die Wettbewerbsfähigkeit der heimischen Betriebe zu gefährden."

