Der "Steirische Harmonikawettbewerb 2013" am Nationalfeiertag in ORF 2

Wien (OTS) - Wer ist der beste Nachwuchs-Harmonikaspieler der Steiermark? Eine Antwort auf diese Frage gibt am Nationalfeiertag, dem 26. Oktober 2013, live aus der Steinhalle Lannach um 15.10 Uhr in ORF 2 der 18. "Steirische Harmonikawettbewerb 2013". Dann stellen fünf Finalisten im Alter von zehn bis 14 Jahren ihr außergewöhnliches Können bei einem Pflicht- und einem Kür-Stück unter Beweis. Ein Team des ORF Steiermark ist mit vier Kameras und einem Übertragungswagen anwesend und überträgt den "Steirischen Harmonikawettbewerb" mit Moderator Sepp Loibner live in ORF 2. Von Robert Sturmer gestaltete Kandidatenporträts runden die Live-Sendung ab, zu Gast ist außerdem Vorjahressieger Daniel Müllner.

Die fünf Finalisten des Steirischen Harmonikawettbewerbs 2013 sind Lukas Gruber aus Grafendorf, Andreas Koini aus Maria Buch-Feistritz, Max Neubauer aus Stangersdorf, Martin Spitzer aus Vorau und Gregor Veit aus Gratkorn. Ihre Darbietungen werden auch heuer wieder von einer fachkundigen Jury - Caroline Koller, Karl Lenz, Franz Posch und Sepp Strunz - bewertet.

"ORF WIE WIR"-Woche

Der "Steirische Harmonikawettbewerb" ist zudem Teil des umfassenden ORF-Angebots aus und für Österreich in der Woche des Nationalfeiertags, das on und off air einen 360-Grad-Blick auf das Land und seine Leistungen bietet. Von filmischer Hochkultur à la "Live Is Life - Der Himmel soll warten" (heute, 23. Oktober) bis zum Start der alpinen Ski-Olympiasaison in Sölden (Samstag, 26. Oktober), von der "Promi-Millionenshow" (Montag, 21. Oktober) bis zu den News der ORF-Korrespondenten und den regionalen Landesstudio-Nachrichten zwischen Boden- und Neusiedler See: Der ORF bietet für die Österreicherinnen und Österreicher von (Film-)Kultur über zahlreiche österreichische Produktionen, täglicher Information bis hin zur Bewegungsinitiative "Bewusst gesund: Mach dich fit - ich mach mit" Programm, das so ist WIE WIR.

Ebenfalls Teil der Woche: Die "heute leben"-Reihe von Redakteurin Sabine Zink, die in vier Storys einen spannenden Einblick in Teilbereiche des vielfältigen Schaffens im ORF gibt. In den letzten beiden Teilen stellt sie am 24. Oktober die Arbeit der ORS vor, am 25. Oktober beschließt ein Porträt des legendären ORF-Archivs die Reihe.

