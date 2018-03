Vom Rotlichtmilieu und der Mülldeponie. Der unkonventionelle Chef der Steyler Missionare kommt nach Wien

Der Generalsuperior des sechstgrößten Ordens weltweit ist von 25. bis 28.10.2013 in Österreich. P. Heinz Kulüke lebte mit Müllsammlern auf der Deponie, wird von Zuhältern respektiert.

Wien (OTS) - P. Heinz Kulüke kommt aus Deutschland, ist aber in aller Welt zuhause. Überall dort, wo Menschen ausgenützt werden. "Das Leben ist wichtiger als die Struktur", sagt der Generalsuperior der Steyler Missionare. Und erinnert, dass Jesus Denkstrukturen in den Köpfen verändert hat. Das will auch P. Kulüke. "Mir ist nicht wichtig, ob ein Mitbruder gehorsam ist", sagt er. "Sondern, ob er Verantwortung übernimmt. Die höchste Autorität ist das Gewissen."

Nicht nur denken, sondern tun

Der gelernte Elektrotechniker und Uniprofessor für Philosophie verbindet Denken und Tun, Theorie und Praxis. In Cebu auf den Philippinen hatte er nicht nur eine Professur an der San Carlos University inne. Er freundete sich mit den Müllsammlern an. Langsam begann er, Unterstützung für sie zu organisieren. Schulbildung für die Kinder auf der Deponie, Gesundheitsversorgung.

Durch die Menschen bin ich in Kontakt mit Gott

Gesundheitsversorgung war auch das erste, was er den Frauen und Männern in Cebus Rotlichtmilieu anbieten konnte. So hat er sich das Vertrauen der Prostituierten und den Respekt der Zuhälter erarbeitet. Für schwangere Mädchen hat er schließlich ein Wohnhaus und Möglichkeiten zur Neuorientierung eröffnet. "Im Kontakt mit den Menschen habe ich intensiven Kontakt mit Gott. Das ist meine Spiritualität." Der Generalsuperior der Steyler Missionare spricht Klartext. Der Orden müsse mit leichtem Gepäck in die Zukunft reisen.

