Darabos: Lindner fügt Parlamentarismus enormen Schaden zu

Appell an Ex-ORF-Generaldirektorin, auf Mandat zu verzichten

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer Norbert Darabos bekräftigte am Mittwoch seine Kritik an der ehemaligen ORF-Generaldirektorin Lindner. "Zuerst kündigt Lindner ihre Kandidatur für das Team Stronach an, dann zieht sie diese wieder zurück und sagt einige Wochen vor der Wahl, sie wird ihr Mandat sicher nicht annehmen - um dann nach dem 29. September plötzlich als 'wilde' Abgeordnete ins Parlament einziehen zu wollen. So etwas hat es in der 2. Republik noch nicht gegeben." Hinzu komme, dass Lindner neben ihrer üppigen Pension noch ein Abgeordnetengehalt bekommt und dem Vernehmen nach ca. 16.000 Euro monatlich verdient. Damit und mit ihrem seltsamen Demokratieverständnis füge Lindner dem Parlamentarismus und auch dem Ansehen der Politik enormen Schaden zu, sagte Darabos gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. ****

Eine Verhöhnung des demokratischen Systems im Allgemeinen und der Wählerinnen und Wähler im Speziellen ist für den SPÖ-Bundesgeschäftsführer auch die Begründung Lindners für ihren geplanten Einzug in den Nationalrat. "Wenn Lindner auf ihre rund 100 Vorzugsstimmen verweist, ist das nur mehr lächerlich. Bei 6,4 Millionen Wahlberechtigten und rund 4,7 Millionen abgegebenen gültigen Stimmen erkennt nur Lindner einen Auftrag der Wähler, dass sie unbedingt ins Parlament soll", betonte Darabos. Der SPÖ-Bundesgeschäftsführer erneuerte daher seinen Appell an Lindner, auf ihr Mandat - wie vor der Wahl angekündigt - zu verzichten. "Es kann letztlich nur diese Lösung geben, daran werden auch die kläglichen Erklärungsversuche Lindners nichts ändern." (Schluss) ps/mb

