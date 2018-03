Experteer erreicht Meilenstein von 5 Millionen Kandidaten / 38 jährige Schweizerin registriert sich als 5 millionste Kandidaten und erhält eine kostenlose Life-Time Premium Mitgliedschaft

München (ots) - Das professionelle Karriere- und Recruiting-Netzwerk Experteer (http://www.experteer.de) knackt eine weitere Millionenmarke und freut sich über den fünfmillionsten Kandidaten auf seiner Plattform.

Eine 38-Jährige Schweizerin aus der Nähe von Basel ist die Glückliche und wird von Experteer eine kostenfreie Life-Time Premium-Mitgliedschaft erhalten. Mit diesem Paket erhält die neue Kandidatin einen Zugang zu mehr als 80.000 Spitzenpositionen in Deutschland und Europa, zum individuellem Experteer Karriere Matching und kann diskret von Headhuntern und HR-Managern gefunden werden. Damit stehen die Aussichten für die Akademikerin gut auch in den nächsten Jahren den nächsten Karriereschritt zu nehmen.

Aktuell sind auf Experteer.de mehr als 80.000 Stellenangebote zu finden. Mehr als 10.000 Headhunter und mehr als 7.500 Recruiter aus Unternehmen vertrauen auf das geschlossene Karrierenetzwerk für die vertrauliche Kontaktaufnahme zu wechselbereiten Führungskräften in Deutschland und Europa. In den vergangenen Jahren hatte das Unternehmen rasante Wachstumszahlen hingelegt. Waren im Jahre 2011 noch 2,7 Millionen Professionals und Executives als Mitglieder registriert sind es heute, mit fünf Millionen, fast doppelt so viele.

CEO und Gründer Dr. Christian Göttsch zur Entwicklung bei Experteer:

"Auf der einen Seite bietet Experteer HR-Managern und Headhuntern eine professionelle Kandidatensuche. Mit innovativen Produkten sind Recruiter in der Lage die besten Köpfe für offene Positionen zu identifizieren, direkt auf Kandidaten zuzugehen und aktiv vom Unternehmen zu überzeugen. Auf der anderen Seite wissen die Kandidaten, dass sie mit Experteer eine professionelle und diskrete Plattform an der Seite haben. Das ist besonders bei Managern in Spitzenpositionen entscheidend."

Über Experteer:

Experteer ist das professionelle Karriere- und Recruiting-Netzwerk für Spitzenpositionen ab 60.000 Euro Gehaltsbenchmark in Deutschland und Europa. Bei Experteer planen Senior Professional und Executives aktiv ihren nächsten Karriereschritt. Neben zehntausenden ausgewählten Stellenangeboten bietet Experteer Zugang zu einem exklusiven Netzwerk von über 10.000 geprüften Personalberatern und über 7.500 Personalverantwortlichen aus Unternehmen. Personalberatungen und Unternehmen nutzen die spezialisierten Recruiting-Lösungen für die erfolgreiche Besetzung ihrer Spitzenpositionen.

Die Experteer GmbH mit Sitz in München wurde 2005 von der Holtzbrinck Ventures GmbH, einer Tochtergesellschaft der Verlagsgruppe Georg von Holtzbrinck, gegründet. Renommierte Kooperationspartner wie Handelsblatt, ZEIT online oder n-tv haben den Karrieredienst in ihren Online-Auftritt integriert. Weitere Informationen unter http://www.experteer.de oder den jeweiligen Länderdomains .at/.ch/ .com/.fr/.co.uk/.be/.it/ .es/ .nl und us.experteer.com.

