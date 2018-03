Simonischek, Kirchschlager, Bergmann und Leeb zu Gast bei "Stöckl."

Am 24. Oktober um 23.00 Uhr

Wien (OTS) - Einmal mehr höchst interessante Persönlichkeiten im Nighttalk "Stöckl.": Barbara Stöckl ist am Donnerstag, dem 24. Oktober 2013, um 23.00 Uhr in ORF 2 im Gespräch mit Angelika Kirchschlager, Peter Simonischek, Sigi Bergmann und Philipp Leeb über große Karrieren, Chaos und Kunst, Identitätsfindung, frühe Prägungen und Männlichkeit. Wann ist ein Mann noch ein Mann?

Peter Simonischek - Der Schauspieler verkörpert in neuem Kino-Drama einen sterbenden Vater

Schauspielstar Peter Simonischek glänzt seit mehr als vier Jahrzehnen auf der Theaterbühne ebenso wie im Film- und Fernsehfach. In wenigen Tagen ist er im neuen Götz-Spielmann-Drama "Oktober November" im Kino zu sehen. Darin verkörpert er einen schwerkranken Vater, an dessen Sterbebett sich seine beiden konträren Töchter wieder annähern. Zentrales Thema ist dabei die Frage nach der eigenen Identität! Ist Peter Simonischek der, der er sein möchte?

Philipp Leeb - Der Genderberater unterstützt Buben und junge Männer bei der Identitätsfindung

Männer, Burschen und Buben stehen in Zeiten der weiblichen Emanzipation vor neuen Herausforderungen! Alte Männlichkeit muss neu überdacht werden! Der Sonderschullehrer und Genderberater Philipp Leeb unterstützt mit seinem Verein "Poika" - Männer zwischen sechs und 23 Jahren in Fragen rund um Sexualität, Geschlechter, Gewaltverhalten und männliche Identitätsfindung. Vor welchen neuen Herausforderungen stehen Männer heute und wann ist ein Kerl ein "echter Mann"?

Angelika Kirchschlager - ist weltbekannte Mezzosopranistin und bezeichnet sich selbst als Chaotin

"Ich erfinde mich jeden Tag neu", ist der Titel der im Oktober erschienenen Biografie von Angelika Kirchschlager. Die erfolgreiche Opernsängerin gibt in ihrem neuen Buch ganz persönliche Geschichten aus ihrem Privatleben und ihrer mehr als 20-jährigen Karriere auf den Opernbühnen dieser Welt preis. Dass sie sich wirklich oft verändert und auch Neues wagt, zeigt ihr aktuelles Musikprojekt "Liedestoll", gemeinsam mit dem bayrischen Sänger Konstantin Wecker, mit welchem sie am 27. und 28. November auch im Wiener Konzerthaus auftritt.

Sigi Bergmann - Der legendäre Sportreporter und Opernliebhaber spricht über sein bewegtes Leben

Er berichtete von 20 Olympischen Spielen, kommentierte mehr als 3.000 Boxkämpfe und war 17 Jahre lang "Mr. Sport am Montag". Nun hat Sigi Bergmann seine Erlebnisse mit den Superstars des internationalen Sports sowie Größen aus Kunst und Kultur in Buchform festgehalten. In "Stöckl." spricht der legendäre Sportreporter und Opernliebhaber, der selbst ausgebildeter Bassbariton ist, über sein bewegtes Leben, das vor mehr als sieben Jahrzehnten in einem kleinen Ort in der Steiermark mit dem frühen Tod seiner Mutter einen dramatischen Anfang nahm.

