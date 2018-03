10. Vollversammlung Ö. Seniorenrat - Blecha: Klares Bekenntnis zum staatlichen, umlagefinanzierten Pensionssystem

Österreichischer Seniorenrat fordert volle Teuerungsabgeltung ab 2015

Wien (OTS/SK) - "Der Österreichische Seniorenrat bekennt sich deutlich zu einem öffentlich gestützten, umlagefinanzierten Pensionssystem, welches gesichert ist durch Beschäftigung, Wirtschaftswachstum, Produktivitätsentwicklung, Heranführung des faktischen Pensionsantrittsalters an das Regelpensionsalter sowie durch eine Bildungspolitik, die den Menschen den Zugang zu Berufen mit höherem Einkommen erschließt und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf ermöglicht", betonte Karl Blecha, Präsident des Pensionistenverbandes Österreichs (PVÖ) und des Seniorenrates in seinen Eröffnungsworten zur 10. Vollversammlung des Österreichischen Seniorenrates. ****

Österreichs staatliches, umlagefinanziertes Pensionssystem habe sich auch in Krisenzeiten als sicher erwiesen, so Blecha. Deshalb setzt sich der Österreichische Seniorenrat, als fünfter Sozialpartner und gesetzliche Interessensvertretung von 2,2 Millionen Senioren, "entschieden gegen das Schlechtreden unserer gesetzlichen Pensionsversicherung zur Wehr und bekämpft Reformideen, die auf eine Schwächung des Umlageverfahrens hinauslaufen", unterstrich der Seniorenrats- und PVÖ-Präsident heute, Mittwoch, im Parlament.

"Der Österreichische Seniorenrat ist stets für eine Überprüfung unseres Pensionssystems eingetreten, hat Anpassungen an geänderte Verhältnisse zur Diskussion gestellt und u.a. Vorschläge für eine altersgerechte Arbeitswelt vorgestellt", so Blecha, der hier nachdrücklich ein Bonus-Malus-System fordert, das Unternehmen belohnt, die ältere Dienstnehmer in Beschäftigung halten oder neu einstellen und jene zur Kasse bittet, die das nicht tun.

Eine deutliche Absage erteilt Blecha der Verunglimpfung des Bundeszuschusses. Denn, so Blecha: "Dieser ist einer der drei Pfeiler der Finanzierung unseres Systems. Auch in jüngster Zeit wurden wieder irreführende Zahlen über die Höhe des Beitrages kolportiert und er als Defizitabdeckung dargestellt. Das ist Unsinn. Unser Pensionssystem beruht auf Beiträgen der Arbeitnehmer, der Dienstgeber und des Staates! Außerdem ist der staatliche Beitrag heute prozentuell niedriger als er bei der Schaffung des ASVG war."

Klar sei daher, dass man es nicht hinnehmen dürfe, wenn die Pensionistinnen und Pensionisten dafür verantwortlich gemacht werden, wenn Budgetziele nicht erreicht werden. Blecha: "Die Pensionistinnen und Pensionisten haben in den letzten Jahrzehnten - und auch in jüngster Zeit - ihren angemessenen Beitrag zur Gesundung des Staatshaushalts geleistet. So haben sie im Zuge des Stabilitätsgesetzes 2012 eine Dämpfung der Anpassung für die Jahre 2013 und 2014 zur Kenntnis genommen. Die Pensionistinnen und Pensionisten haben genug Opfer gebracht! Sie gefährden nicht die Budgetsanierung, sondern tragen wesentlich zum Aufschwung unserer Wirtschaft und zur Arbeitsplatzsicherung bei", so Blecha, der abschließend betont: "Der Österreichische Seniorenrat fordert, dass den Pensionistinnen und Pensionisten die Teuerung ab 2015 wieder voll abgegolten wird. Dies wurde uns von der vorhergehenden Regierung versprochen und dies werden wir auch von der neuen Regierung einfordern." (Forts.) bj

