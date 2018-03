"Kirche hat Fehler, aber sie ist Mutter, die man nicht schlägt"

Grazer Bischof Kapellari wendet sich in Hirtenbrief gegen oft überzogene Kirchenkritik

Graz, 23.10.13 (KAP) Gegen die oft überzogene Kritik an der Kirche auch aus den eigenen Reihen hat sich der Grazer Bischof Egon Kapellari in seinem jüngsten Hirtenbrief gewandt. "Nicht alles, was im Mantel des Prophetischen an innerkirchlicher Kritik daherkommt" und medial mit Applaus bedacht werde, sei wirklich prophetisch. "Manches ist einfach maßlos überzogen und lieblos", merkte der Bischof in seinem im Grazer "Sonntagsblatt" veröffentlichten Schreiben an die steirischen Katholiken an. Er erinnerte an ein Wort, das der verstorbene Grazer Theologieprofessor Paul Asveld angesichts von Turbulenzen einmal sagte: "Unsere Kirche hat Fehler, aber sie ist unsere Mutter, und eine Mutter schlägt man nicht."

Papst Franziskus habe zuletzt "das Thema Armut der ganzen Kirche mit Nachdruck sozusagen auf den Tisch gelegt", schrieb der Bischof weiter. "Wir dürfen es nicht mit Interpretationskünsten wieder wegreden." Alle Gläubigen sollten zuerst einmal fragen: Was heißt Armut für mich, für jeden von uns konkret? Kapellari verwies dazu auf den Aufruf Mutter Teresas zu "helfen, bis es weh tut". Darüber hinaus müssten sich Christen beharrlich für eine Verbesserung wirtschaftlicher und sozialer Strukturen einsetzen. Dazu sei neben Idealismus und Altruismus auch viel ökonomische Sachkompetenz erforderlich.

Der Grazer Bischof versicherte, dass in seiner Diözese verantwortungsbewusst und transparent "mit den uns anvertrauten materiellen Mitteln" umgegangen werde. Dafür könne aber ebenso Fairness erwartet werden, wenn kirchliche Besitztümer zum Thema würden.

Im Blick auf die - für die Einheit in der Kirche wichtige -Liturgie bekannte sich Kapellari zu Heiligkeit, Schlichtheit und auch Schönheit. "Schönheit in der Liturgie und auch in unseren Kirchen sind nicht mit Luxus zu verwechseln." Auch Franz von Assisi habe verlangt, dass die Kelche kostbar seien und für Altartücher schönes Leinen verwendet werde.

