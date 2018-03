Klimt-Foundation will rasch eine faire und gerechte Lösung im Fall Felsövanyi

Entsprechende Schritte sind gesetzt

Wien (OTS) - Die Klimt-Foundation und ihre Organe bedauern ausdrücklich das Ableben von Dr. Anthony Felsövanyi; sie spricht den Hinterbliebenen ihr Beileid aus.

Entgegen den Ausführungen der IKG in ihrer Presseaussendung vom 23.10.2013 (OTS 0023 5 II 0376 IKG0001) ist der Zweck der Klimt-Foundation unter anderem die Provenienzforschung und der Abschluss von fairen und gerechten Lösungen mit Erben von Opfern des Nationalsozialismus. Im Folgenden sei die Stiftungsurkunde zitiert (Hervorhebungen durch den Aussender):

§ 3 Zweck der Privatstiftung

(1) Die Privatstiftung verfolgt gemeinnützige, kultur- und kunsthistorische, wissenschaftliche und ausbildende Zwecke; davon mitumfasst ist die Aufgabe, das von Gustav Klimt und in Wien um 1900 hinterlassene kultur- und kunsthistorische Erbe zu bewahren, zu verbreiten und gegebenenfalls in kultur- und kunsthistorischem Sinn einen Gegenwartsbezug herzustellen, vor allem betreffend das Stiftungsvermögen, und dessen Zugänglichkeit für die - insbesondere österreichische - Öffentlichkeit sowie dessen dokumentarische und wissenschaftliche Aufarbeitung EINSCHLIESSLICH PROVENIENZFORSCHUNG ZU GEWÄHRLEISTEN. Es soll insbesondere die von Gustav Klimt initiierte und in Wien zu Beginn des 20. Jahrhunderts entstandene Strömung des Jugendstils / Moderne in ihrer Bedeutung für die kulturelle Entwicklung Österreichs dargestellt und erfasst werden.

(2) Weiters sollen Leben und Werk des Filmregisseurs Gustav Ucicky (1899 bis 1961), Sohn von Gustav Klimt, dokumentiert und wissenschaftlich aufgearbeitet sowie dessen Nachlass betreut werden.

§ 2 Stiftungsvermögen

[...]

(2) Sollten sich Teile des Stiftungsvermögens zwar rechtmäßig im Eigentum der Privatstiftung befinden, aber zuvor Gegenstand eines Rechtsgeschäftes oder einer Rechtshandlung gemäß § 1 des Nichtigkeitsgesetzes, BGBl. Nr. 106/1946, und nicht Gegenstand von Rückstellungen an die / Vergleichen mit den ursprünglichen Eigentümer/n oder deren Rechtsnachfolger/n von Todes wegen gewesen sein, WIRD DIE PRIVATSTIFTUNG INSOWEIT GERECHTE UND FAIRE LÖSUNGEN IM SINNE DER WASHINGTON PRINCIPLES VOM 03.12.1998 ANSTREBEN.

Provenienzforschung längst beauftragt - mit Ergebnissen ist noch heuer zu rechnen

Dr. Andreas Nödl, Rechtsanwalt und Berater bei der Errichtung der Klimt-Foundation: "Mit diesen Bestimmungen in der Stiftungsurkunde wurde eine solide rechtliche Basis u.a. gerade für den Fall Felsövanyi geschaffen. Es ist tragisch, dass Dr. Felsövanyi das Ergebnis der Provenienzforschung nicht erleben konnte. Restitution ist eine hoch sensible Materie, in Österreich lange ohne entsprechende Sorgfalt behandelt. Umso wichtiger ist es, konsequent Schritt für Schritt zu setzen. Noch vor der Gründung der Klimt-Foundation hat die Stifterin Ursula Ucicky die Provenienzforschung in die Wege geleitet und ich habe auch anlässlich der Vorstellung der Klimt-Foundation in der Öffentlichkeit gesagt, dass mit Nachdruck gearbeitet wird und mit einem Ergebnis noch heuer zu rechnen sein wird. Daraus der Stifterin und der Klimt-Foundation einen Strick drehen zu wollen und sie in ursächlichem Zusammenhang mit dem Ableben von Dr. Felsövanyi im Alter von 99 Jahren zu bringen, halte ich für ausgesprochen unpassend. Die Stifterin und deren Familie waren als Juden selbst Opfer des Nationalsozialismus."

Dr. Nödl weiter: "Die gemeinnützige Klimt-Foundation mit Mag. Peter Weinhäupl als ehrenamtlich tätigem Vorsitzendem, ist etwas wirklich Vorbildliches. Ich kenne, bis auf ganz wenige Ausnahmen, niemanden in Österreich, der sein Privatvermögen der Öffentlichkeit zugängig macht und ohne gesetzliche Verpflichtung das Thema Restitution pro-aktiv handhabt. Ich werde auch weiterhin mit dem Thema Restitution ausschließlich sachlich umgehen."

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Nele Renzenbrink

Ecker & Partner Öffentlichkeitsarbeit und Public Affairs GmbH

Tel.: +43 1 59932-26

E-Mail: presse @ klimt-foundation.com