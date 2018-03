Zusammenhalt der Gesellschaft braucht Solidarität der Generationen

Prammer begrüßt Vollversammlung des Seniorenrates im Hohen Haus

Wien (PK) - Es sei bereits gute Tradition geworden, dass die großen Versammlungen des Seniorenrats im Parlament stattfinden, stellte Prammer in ihren Begrüßungsworten an den Österreichische Seniorenrat anlässlich seiner diesjährigen Vollversammlung fest. Sie hoffe, dass das Haus aller Österreicherinnen und Österreicher dieser wichtigen Organisation auch weiterhin offen stehen werde.

Seit seiner Gründung 1976 habe der Seniorenrat einen langen Weg zurückgelegt und sei zu einem gleichberechtigten Sozialpartner und einer wichtigen Stimme in den politischen Entscheidungsprozessen geworden, konstatierte die Nationalratspräsidentin. Der Zusammenhalt einer Gesellschaft brauche die Solidarität der jüngeren und der älteren Generationen. Es freue sie daher besonders, dass auch VertreterInnen der Bundesjugendorganisationen anwesend sind, so die Präsidentin. Sie wünschte dem Seniorenrat weiterhin eine erfolgreiche Tätigkeit als starkes Sprachrohr der älteren Menschen in Österreich zur Durchsetzung ihrer Teilhabe an der Gesellschaft im Sinne eines funktionierenden Generationenvertrages.

Prammer begrüßte neben den VertreterInnen der österreichischen Seniorinnen und Senioren auch eine Reihe von Ehrengästen, allen voran Bundespräsident Heinz Fischer. Anwesend waren außerdem Bundeskanzler Werner Faymann, Vizekanzler Michael Spindelegger und Bundesratsratspräsident Reinhard Toth sowie VertreterInnen der Parlamentsklubs und der Sozialpartner.

Der Seniorenrat trat heute im Sitzungssaal des Nationalrats zu seiner 10. Ordentlichen Vollversammlung zusammen, in deren Rahmen sich auch Bundespräsident Heinz Fischer mit einer Festansprache an die Vertretung der österreichischen SeniorInnen wandte. Ebenso richteten Bundeskanzler Faymann und Vizekanzler Spindelegger Grußworte an die Versammlung. Außerdem gelangte eine im Auftrag von Bundesrats-Präsident Reinhard Todt zur Bundesrats-Enquete "Aktives Altern" vom 1. Oktober 2013 erstellte Broschüre zur Verteilung. (Schluss)

